जन्नत जुबैर ने रीम शेख के 23वें जन्मदिन पर जताया प्यार, कहा- तुम मेरी छोटी बहन जैसी

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जन्नत जुबैर ने सोमवार को अपनी बचपन की दोस्त और अभिनेत्री रीम शेख के 23वें जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई दी। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर उनके साथ कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए।

जन्नत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीम के साथ कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "जब हम ऑडिशन और शूट के दौरान मिले, तब मुझे नहीं पता था कि 16 साल बाद तुम मेरे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन जाओगी। तुम सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो, बल्कि वह छोटी बहन हो जो मेरे पास कभी नहीं थी। मैंने तुम्हें उन लड़ाइयों से लड़ते देखा है जो तुमने चुपचाप लड़ीं, बिना किसी को बताए, और फिर देखा है कि कैसे तुम हर बार हिम्मत और शालीनता के साथ उठीं। तुम मुझे हर दिन प्रेरणा देती हो।

अभिनेत्री ने आगे कहा, "तुम्हारे अंदर एक नर्मी है जो दुनिया को शायद नजर नहीं आती, लेकिन मुझे दिखती है। मैंने देखा है कि तुम जिन्हें प्यार करती हो, उनके लिए कितना कुछ करती हो कैसे खुद को संभालती हो और फिर मुस्कराती रहती हो। यही बात तुम्हें इतना खास, इतना सुंदर और मेरे लिए अनमोल बनाती है। 23 साल की उम्र में तुमने जो मुश्किलें पार कीं, उस पर मुझे गर्व है। जिंदगी ने तुम्हें कई बार आजमाया। मैं दुआ करती हूं कि ये साल तुझे ढेर सारी खुशियां, सुकून और सफलता दे।"

पोस्ट के अंत में जन्नत ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे मेरी हमेशा वाली दोस्त, मेरी बहन, मेरा सुकून। मैं तुझसे बेहद प्यार करती हूं।"

अब जब तुम 23 साल की हो गई हो, मैं बस ये कहना चाहती हूं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने सब कुछ सहकर भी हार नहीं मानी, तुमने हर जख्म को हिम्मत की कहानी बना दिया। मेरी बस यही दुआ है कि ये साल तुम्हारे लिए और भी अच्छा हो, ज़्यादा प्यार और खुशियां लेकर आए और तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा रौशनी से भरी रहे।

अभिनेत्री के पोस्ट करने के बाद कई इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अभिनेत्री रीम ने खुद कमेंट किया। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

अभिनेत्री रोशनी वालिया ने कमेंट सेक्शन में बस नजर का इमोजी शेयर किया। वहीं, रीम ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "कैप्शन पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया। तू भगवान का तोहफा है।"

