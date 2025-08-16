मनोरंजन

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 'दिव्य अनुभव' के साथ कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए मनीष मल्होत्रा

Aug 16, 2025, 12:34 PM
मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी अपने-अपने तरीके से भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी इस पावन दिन पर पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए।

मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर इस्कॉन मंदिर से कुछ खास वीडियो शेयर किए, जिनमें मंदिर में हो रही श्रीकृष्ण की आरती और चारों ओर गूंजते भक्ति के स्वर साफ सुनाई दे रहे हैं। इन वीडियो में शंख की मधुर ध्वनि, 'कृष्णा-कृष्णा' के जयकारे, और भक्तों का जोश माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना रहे हैं।

वीडियो को पोस्ट करते हुए मनीष ने कैप्शन में लिखा, "हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जन्माष्टमी के दिन सुबह-सुबह भगवान की आरती करना एक दिव्य अनुभव रहा।"

इस्कॉन मंदिर विश्वभर में श्रीकृष्ण भक्ति के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहां की भक्ति-भावना, कीर्तन, मंत्रोच्चार और आरती का माहौल किसी को भी आध्यात्मिक शांति का अनुभव करा सकते हैं। मनीष की इस पोस्ट पर उनके फैन्स और अन्य लोग भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी श्रद्धा और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आस्था की जमकर सराहना कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ''वाह! अब तो लग रहा है जल्द ही इस्कॉन मंदिर जाना पड़ेगा… आरती की वीडियो देख बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है।''

तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''आपका ये वीडियो देखकर मन भक्ति से भर उठा, जय श्रीकृष्ण।''

अन्य यूजर ने लिखा, ''शंख की आवाज और आरती सुन मन को एक अलग सुकून मिला।''

कई फैंस ने 'हरे कृष्णा', 'जय श्रीराधे', और 'हरि बोल' जैसे भक्ति मंत्रों से कमेंट सेक्शन को भर दिया।

--आईएएनएस

पीके/एएस

