जान्हवी कपूर ने 'परम सुंदरी' के सेट से शेयर की अनदेखी तस्वीरें

मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री जान्हवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में वह साउथ की लड़की का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं।

इन्हें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "परम सुंदरी थिएटर में रिलीज हो चुकी है, तो पेश हैं सुंदरी को पसंद आने वाली कुछ चीजें।" इसमें फिल्म की शूटिंग की यादें भी शामिल हैं।

उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक में वो एक हाथी के साथ पोज देती दिख रही हैं। इसमें एक वीडियो भी है, जिसमें जान्हवी डांस करती दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक फनी तस्वीर भी शेयर की है।

एक फोटो में वह अपने को-स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी दिखाई दे रही हैं।

'परम सुंदरी' का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया था, और फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 29 अगस्त को रिलीज हुई इस मूवी में एक पंजाबी लड़के और मलयाली लड़की की लव स्टोरी है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर के अलावा, संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

'परम सुंदरी' के प्रमोशन के दौरान अभिनेत्री के को-स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनकी प्रतिभा और मेहनत की जमकर तारीफ की थी। अभिनेता ने कहा, "जाह्नवी के साथ काम करके बहुत मजा आया। उनकी मेहनत और इस रोमांटिक ड्रामा में उनका अंदाज कमाल का है। वह स्क्रिप्ट के साथ-साथ अपनी सहजता लाती हैं और हर सीन में जादू बिखेरती हैं।"

अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अगली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण के साथ नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी हैं।

फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। इससे पहले फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया था। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदला जा चुका है। अब यह 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम