Jamie Lever Biography : पीपीटी बनाकर शुरू किया करियर, बाद में 'पंच लाइन्स' से बनाई दिलों में जगह

Oct 18, 2025, 02:39 PM
मुंबई: बॉलीवुड और स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में कई नाम आते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, सादगी और अलग अंदाज से सबका ध्यान खींच लेते हैं। जेमी लीवर भी उन्हीं चेहरों में से एक हैं।

उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है। बहुत कम लोगों को पता है कि कॉमेडी से पहले जेमी एक कॉर्पोरेट कंपनी में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करती थीं। एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे ऑफिस टूल्स पर उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी अब कॉमेडी के पंच पर है।

जेमी लीवर का जन्म 19 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हुआ था। वह मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता की पहचान को अपनी सीढ़ी नहीं बनाया। बचपन में जेमी को पिता का साथ बहुत कम मिल पाया, क्योंकि जॉनी लीवर फिल्मी कामों में बेहद व्यस्त रहते थे और अक्सर एक दिन में चार से पांच फिल्मों की शूटिंग करते थे। ऐसे में जेमी और उनके भाई की परवरिश मुख्य रूप से उनकी मां ने की। हालांकि, जब दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो जॉनी लीवर परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे।

जेमी की पढ़ाई-लिखाई मुंबई में हुई, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन का रुख किया। उन्होंने लंदन की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉमेडी की राह नहीं पकड़ी, बल्कि एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी शुरू की। लंदन की एक नामी मार्केट रिसर्च फर्म में उन्होंने बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम किया। वहां उनका रोल काफी प्रोफेशनल था, क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, मार्केट स्ट्रेटेजी प्लान करना। उनका मानना है कि यह कॉर्पोरेट अनुभव आज भी उनके बहुत काम आता है, चाहे वह कोई ब्रांड कैंपेन हो या शो मैनेजमेंट।

हालांकि, कॉर्पोरेट लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जेमी को हमेशा से परफॉर्म करने का शौक ज्यादा था। उन्होंने धीरे-धीरे लंदन के ही कॉमेडी क्लब्स में ओपन माइक पर परफॉर्म करना शुरू किया। वहां की ऑडियंस से उन्हें जो सराहना मिली, उसने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने तय किया कि अब वे अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगी। इसके बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया और मुंबई में स्टैंडअप कॉमेडी शुरू की।

मुंबई में उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस के महाबली' जैसे रियलिटी शो से टीवी पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। इसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपनी मिमिक्री और कॉमिक वीडियो से लाखों लोगों को हंसाया। उनकी कंगना रनौत, फराह खान और श्रीदेवी की मिमिक्री सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही है। स्टेज परफॉर्मेंस के साथ-साथ जेमी ने फिल्मों में भी कदम रखा। उन्होंने 2015 में 'किस किस को प्यार करूं' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद वे 'हाउसफुल 4', 'भूत पुलिस', 'क्रैक' और 'यात्रियों' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

जेमी को अभिनय के साथ-साथ अपनी मातृभाषा से भी बेहद लगाव है। साल 2024 में उन्होंने तेलुगू सिनेमा में भी डेब्यू किया और उस फिल्म को उन्होंने अपनी दादी को समर्पित किया, क्योंकि उनकी दादी हिंदी कम समझ पाती हैं। आज जेमी लीवर कॉमेडी, एक्टिंग और सोशल मीडिया के जरिए लाखों दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं।

 

 

