Hollywood Star : एक हॉलीवुड स्टार, जिसकी मौत की एक हफ्ते पहले साथी कलाकार ने कर दी थी भविष्यवाणी

जेम्स डीन: हॉलीवुड स्टार की पोर्शे हादसे में मौत और भविष्यवाणी की रहस्यमयी कहानी
Sep 30, 2025, 04:41 AM
नई दिल्ली: वो 30 सितंबर 1955 का ही दिन था। हॉलीवुड का एक बड़ा स्टार नई चमचमाती 'पोर्शे 550' कार में कैलिफोर्निया से गुजर रहा था। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ये स्टार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और इनका नाम था जेम्स डीन। मौत को लेकर कई थ्योरिज सामने आई। फिर एक वो बात भी आई जो मौत की भविष्यवाणी से जुड़ी थी, ये किसी और ने नहीं बल्कि एक एक्टर ने की थी!

ये मौत की कहानी 23 सितंबर 1955 से शुरू होती है, मौत से ठीक एक हफ्ते पहले। जेम्स डीन ने अपनी नई पोर्शे 550 स्पाइडर खरीदी और प्यार से नाम दिया 'लिटिल बस्टर्ड'। 23 सितंबर को, उन्होंने लॉस एंजेलिस में ब्रिटिश अभिनेता एलेक गिनीज से मुलाकात की। गिनीज ने डीन से उनकी नई कार के बारे में पूछा और उसे देखा। सजी-धजी कार बेहद चमक रही थी। गिनीज ने बाद में अपनी डायरी में लिखा कि कार उन्हें "सिनिस्टर" (अशुभ) लगी और यही वजह है कि उन्होंने डीन से कहा: "कृपया इसमें कभी मत बैठिए... यदि आप इसमें बैठते हैं, तो अगले सप्ताह तक आप इसमें मृत पाए जाएंगे।" और नियति देखिए, हुआ भी यही!

30 सितंबर 1955 को, डीन अपनी पोर्शे 550 स्पाइडर चलाते हुए हादसे का शिकार हो गए। यह घटना कैलिफोर्निया के चोलामे के पास हुई, जब डीन की कार और एक दूसरी कार के बीच टक्कर हो गई और एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया।

8 फरवरी 1931 को जन्मे जेम्स डीन 1950 के दशक के अमेरिकी सिनेमा के शाइनिंग स्टार थे। 'ईस्ट ऑफ ईडन', 'रिबेल विद्आउट अ कॉज' और 'जायंट' जैसी फिल्मों ने उन्हें बागी युवाओं का चेहरा बना दिया। उनका करियर छोटा था, लेकिन असर आज भी कायम है।

उनकी निजी जिंदगी भी मौत की तरह उलझी हुई सी रही। जेम्स डीन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका दिल कई बार टूटा। 1954 में उनका गहरा प्रेम इतालवी अभिनेत्री अन्ना मारिया पिएर एंजेली से हुआ। दोनों की मोहब्बत शादी तक पहुंच सकती थी, लेकिन पिएर एंजेली की मां ने डीन को नॉन कैथोलिक बताते हुए खारिज कर दिया। पिएर एंजेली ने बाद में गायक विक डेमोन से शादी कर ली, पर उनका दिल जेम्स डीन के पास ही रह गया।

डेविड डेल्टिन की डीन पर लिखी बायोग्राफी 'जेम्स डीन द म्यूटेंट किंग' में लिखा है कि डीन की असमय मृत्यु के बाद पिएर एंजेली ने स्वीकार किया कि उनका सच्चा प्यार वही थे।

डीन के दोस्त और लेखक विलियम 'बिल' बास्ट ने अपनी किताब सर्वाइविंग जेम्स डीन में इस निजी रिश्ते का जिक्र किया है। जो उस दौर में समाज के दबाव और गोपनीयता की वजह से यह रिश्ता सार्वजनिक नहीं हो पाया।

 

