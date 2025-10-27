मनोरंजन

'जामताड़ा-2' फेम मराठी अभिनेता सचिन चांदवाडे का निधन

Oct 27, 2025

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेब सीरीज ‘जामताड़ा 2’ में अपनी भूमिका के लिए मशहूर मराठी अभिनेता सचिन चांदवाडे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। वह 25 वर्ष के थे।

यह खबर आने के बाद उनके दोस्त और जानकारों में शोक की लहर दौड़ गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन चांदवाडे का शव जलगांव के परोला स्थित उनके आवास पर मिला। 23 अक्टूबर को परिवार के सदस्यों ने उन्हें पुणे स्थित फ्लैट में फंदे से लटका हुआ पाया। सचिन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

सचिन चांदवाडे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ती गई। इसके बाद परिवार वालों ने उन्हें धुले के एक बड़े अस्पताल में ले जाने का फैसला किया। यहां पर डॉक्टर अभिनेता को बचा नहीं सके और 24 अक्टूबर को रात लगभग 1:30 बजे इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया।

सचिन चांदवाडे केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। वह पुणे की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। इसके साथ ही वह अभिनय के अपने जुनून को भी पूरा कर रहे थे। परिवार और दोस्त उन्हें एक बहुत ही सशक्त व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने बचपन से ही अपने अभिनय से उनका मनोरंजन किया था।

निधन से कुछ दिनों पहले सचिन ने अपनी नई सीरीज 'असुरवन' की घोषणा की थी, जिसमें वह मुख्य भूमिका निभा रहे थे। निर्माताओं ने उनके किरदार का एक पोस्टर जारी किया था। इस सीरीज को सचिन रामचंद्र मंगो डायरेक्ट कर रहे हैं।

सीरीज के डायरेक्टर रामचंद्र ने अपनी इंस्टा स्टोरी में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं सीरीज की अभिनेत्री पूजा ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी में सचिन चांदवाडे को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सचिन चांदवाडे की आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चला है। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद परोला पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया। वह जलगांव के परोला तालुका के उंदीरखेडे गांव के रहने वाले थे। इस घटना से उंदीरखेडे गांव और पूरे तालुका में शोक की लहर है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

