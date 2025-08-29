मनोरंजन

जमनिया में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने जाएंगी भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:09 AM

पटना, 28 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच उन्होंने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के जमनिया में बाढ़ से परेशान लोगों से मिलने जाएंगी।

पाखी हेगड़े भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। वह इन दिनों पटना में हैं और जेपी यादव के शो के प्रमोशन के लिए आई हैं। इस शो को वह जज की भूमिका में नजर आएंगी।

पाखी हेगड़े ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया में बाढ़ से पीड़ित लोगों से मिलकर वहां के हालात समझने कोशिश करेंगी।

भोजपुरी अभिनेत्री ने कहा, "इस बार हमारा आना काम यानी एंटरटेनमेंट के लिहाज से हुआ है। हमारा एक अच्छा शो आने वाला है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। दिनभर हम लोग दुखी और परेशान रहते हैं, लेकिन अगर शाम को घर पहुंचने के बाद कुछ न कुछ हंसी का तड़का लग जाए तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। वही एंटरटेनमेंट लेकर हम लोग आ रहे हैं।"

पाखी हेगड़े ने कहा, "मैं जमनिया में बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने भी जाऊंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि मैं बाढ़ पीड़ितों के बीच जाऊं और जितनी मदद हो सके, उनकी उतनी मदद कर सकूं।"

बीजेपी पार्टी जॉइनिंग पर अभिनेत्री ने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा भोजपुरी जनता के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोचती रहती हूं। मेरी इच्छा है कि मैं भोजपुरी जनता के लिए कुछ ऐसा करूं कि उनसे जमीनी तौर पर जुड़ पाऊं।"

कुछ दिनों पहले पाखी हेगड़े ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसके बाद पाखी हेगड़े के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...