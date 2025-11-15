मनोरंजन

जमनादास मजेठिया ने लता मंगेशकर को किया याद, बोले- हर रोज हो उनका सम्मान

Nov 15, 2025, 02:49 PM
जमनादास मजेठिया ने लता मंगेशकर को किया याद, बोले- हर रोज हो उनका सम्मान

मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाज और यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। शनिवार को अभिनेता जमनादास मजेठिया ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया।

उन्होंने लता मंगेशकर को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उन्हें रोजाना याद करने की अपील की। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर भावुक होकर लिखा, "लता मंगेशकर एक ऐसी दिग्गज कलाकार हैं, जिनका सम्मान हर रोज होना चाहिए। आपको बता दें कि मीरा रोड पर उनके नाम से दो बहुत ही अच्छे ऑडिटोरियम बने हैं। एक 850 सीटों वाला है और दूसरा 350 सीटों का है। कलाकारों के लाइव परफॉर्मेंस के लिए इसका उपयोग जरूर करना चाहिए।"

बता दें कि महाराष्ट्र के मीरा रोड पर लता मंगेशकर के नाम से एक ऑडिटोरियम परिसर है, जिसे मीरा-भायंदर महानगर पालिका संचालित करती है, जिसमें 850 और 350 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा, इंदौर में भी एक ऑडिटोरियम खुला है।

गायिका लता मंगेशकर ने अपने लंबे करियर में कई गाने गाए हैं, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं।

गुजरात के रहने वाले जमनादास मजेठिया अभिनेता होने के साथ-साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने 'सराभाई वीएस सराभाई' और 'खिचड़ी' जैसे कॉमेडी शोज में काम कर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। वहीं, अभिनेता को कॉमिक रोल में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। 2013 में दिवालिया होने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को संभाला और आज एक सफल प्रोड्यूसर बन गए हैं; कुछ समय पहले उनका शो 'वागले की दुनिया' सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा था।

अभिनेता ने हाल ही में घोषणा की थी कि वे जल्द ही 'खिचड़ी 3' लेकर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

