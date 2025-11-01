जेमिमा रोड्रिग्स की स्पीच से प्रभावित हुए सुनील शेट्टी, कहा, 'आप खिलाड़ी और चैंपियन दोनों हैं'

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी क्रिकेट के फैन हैं। उन्होंने शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी जताई और टीम के हर खिलाड़ी की तारीफ की। इसी बीच महिला खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स की एक बात ने उनका दिल छू लिया।

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की जीत में जेमिमा रोड्रिग्स का बड़ा रोल रहा है। उन्होंने शतक पूरा करते हुए 127 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत का स्वाद चखाया, लेकिन जीत हासिल करने के बाद उनकी स्पीच ने भी सबका दिल जीत लिया।

सुनील शेट्टी भी जेमिमा रोड्रिग्स की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने जेमिमा को सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि चैंपियन भी बताया है। जेमिमा रोड्रिग्स की स्पीच वीडियो शेयर कर सुनील शेट्टी ने लिखा, "चिंता, आत्म-संदेह और ऐसे सवालों से भरा एक महीना, जो आपके दिमाग से जाते ही नहीं। फिर एक मौका आता है और आप उस मौके को गोल्ड में बदल देते हैं। एक शानदार शतक के साथ भारत को फाइनल में पहुंचाते हैं, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो थी। 'ये मेरे बारे में नहीं, मैं भारत के लिए यह मैच जीतना चाहती थी।'"

सुनील शेट्टी ने पोस्ट में आगे लिखा, "प्रतिभा आपको खिलाड़ी बनाती है, धैर्य और विनम्रता आपको चैंपियन बनाती है, और आप दोनों हैं, जेमिमा रोड्रिग्स।"

मैच जीतने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने आंसुओं के साथ स्पीच दी थी। उन्होंने जीत का श्रेय अपने पिता, कोच और हर उस इंसान को दिया जिन्होंने उन पर भरोसा किया। पिछले विश्व कप का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वो अच्छे फॉर्म में चल रही थीं, लेकिन उन्हें विश्व कप से बाहर कर दिया गया और महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान वो हर दिन रोईं हैं। उनके लिए हर दिन मुश्किलों भरा था, लेकिन उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो हर चीज का ख्याल रखते हैं।

गुरुवार की जीत के बाद टीम इंडिया अब अफ्रीका से भिड़ने वाली है और मैच 2 नवंबर को होगा।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम