जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख, बेजोड़ अभिनय के लिए किया याद

Nov 25, 2025, 07:57 AM

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने धर्मेंद्र के निधन को भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति बताया।

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, द बर्निंग ट्रेन, और यादों की बारात, धर्मेंद्र साहब, मेरे बचपन के हिंदी फिल्म अनुभव का एक बड़ा हिस्सा थे। वह अपने पीछे हिट फिल्मों और लुभावनी प्रस्तुतियों की एक बेजोड़ विरासत छोड़ गए हैं।

वहीं, भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय चित्रपट के सदाबहार नायक व भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके जाने से भारतीय सिनेमा का एक स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। उनकी मुस्कान, सरलता और अद्भुत अभिनय सदैव याद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ॐ शांति।

बता दें कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।

अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार हुआ और उन्हें घर ले जाया गया, ताकि परिवार के बीच उनका इलाज किया जा सके। धर्मेंद्र के घर पर उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता गया।

धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई के अलावा कई अन्य उम्र संबंधी समस्याएं भी थीं। अस्पताल और घर में लगातार उपचार और निगरानी के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी रही। उनके परिवार के सदस्य लगातार उनकी देखभाल में जुटे रहे। धर्मेंद्र के घर पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध हो सके। उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे। सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा जैसी कई हस्तियों ने अस्पताल और घर पर जाकर धर्मेंद्र से हालचाल लिया था। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

