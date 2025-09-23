जिम वियर में रानी चटर्जी ने अपने लुक से धड़का दिया फैंस का दिल

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा में अगर किसी को क्वीन का दर्जा मिला है, तो वो हैं रानी चटर्जी। एक्ट्रेस को सोशल मीडिया क्वीन से लेकर फिल्मों की महारानी भी कहा जाता है क्योंकि एक्ट्रेस का अंदाज ही निराला है।

चाहे फिल्में हों या सोशल मीडिया, एक्ट्रेस का हर लुक 'टॉक ऑफ द टाउन' होता है। फिलहाल रानी फिल्मों से ब्रेक लेकर अपना 'मी टाइम' एंजॉय कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से कहर बरपा रही हैं।

क्वीन रानी चटर्जी ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और अपने नए लुक से फैंस के दिल की धड़कन को बढ़ा दिया है। एक्ट्रेस का जिम लुक किसी को भी मोटिवेट कर सकता है। एक्ट्रेस ने पर्पल टॉप पहना है और उसके साथ ब्लैक पूमा की जैकेट कैरी की है। एक्ट्रेस ने कान में ईयर प्लग लगाकर सेल्फी मोड में गजब के एक्सप्रेशन दिए हैं, जो किसी का भी दिन बना सकते हैं।

एक्ट्रेस ने अपनी वीडियो पर बंगाली सॉन्ग 'ओभोद्रो प्रेम' लगाया है, जो कि साल 2019 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद गाने का दूसरा वर्जन साल 2020 में रिलीज किया गया।

सोशल मीडिया पर दोबारा गाना ट्रेंडिंग में आ गया है क्योंकि गाने की बिट काफी अच्छी है। रानी ने अपने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ''गुड मॉर्निंग... जब आपको गाने बहुत पसंद हों।''

रानी के इस गॉर्जियस लुक को फैंस भी पसंद कर रहे हैं और हार्ट इमोजी के जरिए अपना प्यार भी लुटा रहे हैं।

काम की बात करें तो रानी की बीते दिनों एक के बाद फिल्में रिलीज हुई हैं। अगर आपको यूट्यूब पर उनकी लेटेस्ट फिल्म देखनी है तो आप 'सास बहू चली स्वर्गलोक', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'चुगलखोर बहुरिया' और 'मायके की टिकट कटा दे पिया' देख सकते हैं। ये सारी ही फिल्में पारिवारिक हैं और यूट्यूब पर मौजूद हैं।

इसके अलावा एक्ट्रेस की 'परिणय सूत्र' फिल्म भी आने वाली है, जिसके ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पूजा/एबीएम