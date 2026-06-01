जिम सर्भ ने बताया कैसे चुनते हैं अपने प्रोजेक्ट्स, बोले- 'कहानी अच्छी हो तो बाकी चीजें खुद आसान हो जाती हैं'

मुंबई, 31 मई (आईएएनएस)। फिल्म और वेब सीरीज की दुनिया में कुछ कलाकार बड़े बैनर को देखकर प्रोजेक्ट चुनते हैं, तो कुछ अपने किरदार को प्राथमिकता देते हैं। वहीं, अभिनेता जिम सर्भ उन कलाकारों में शामिल हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट को हां करने से पहले उसकी कहानी देखते हैं।

इन दिनों वह अपनी आगामी वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में जिम सर्भ ने बताया कि वह किसी भी फिल्म या सीरीज में काम करने का फैसला कैसे लेते हैं और कौन-सी बातें उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।

सीरीज के प्रमोशन के दौरान आईएएनएस से बात करते हुए जिम सर्भ ने कहा, ''किसी भी प्रोजेक्ट को चुनने की मेरी प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं कि क्या मैं उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूं या नहीं। मेरे लिए यह सबसे अहम बात होती है। अगर कहानी अच्छी हो तो बाकी चीजें खुद आसान हो जाती हैं। मेरा मानना है कि एक मजबूत और दिलचस्प कहानी ही किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट की नींव होती है।''

जिम ने आगे कहा, ''जब मुझे कहानी पसंद आ जाती है, तब मैं अपने किरदार को देखता हूं। मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि कहानी के भीतर मेरा किरदार कितना महत्वपूर्ण है और उसमें अभिनय की कितनी संभावनाएं हैं। मैं केवल किसी बड़े नाम या बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए काम नहीं करता, बल्कि यह भी देखता हूं कि मेरा किरदार कहानी में क्या योगदान दे रहा है। अगर किरदार चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प लगता है, तभी मैं आगे बढ़ता हूं।''

उन्होंने कहा, ''कहानी और किरदार के बाद मैं निर्देशक, निर्माता और बाकी कलाकारों के बारे में सोचता हूं। 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' की कहानी ने मुझे शुरुआत में ही आकर्षित कर लिया था। मुझे इसकी सोच बेहद पसंद आई। यह केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं।''

अभिनेता ने कहा, "मुझे कहानी में दिखाए गए मुख्य किरदार और उसके काम करने के तरीके ने काफी प्रभावित किया। मुझे यह बात बेहद पसंद आई कि कहानी में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है, जो केवल सफलता के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने आसपास काम करने वाले लोगों के लिए एक सकारात्मक और खुशहाल माहौल भी बनाता है। ऐसे सिद्धांत और मूल्य मुझे व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित करते हैं।"

'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' 3 जून को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/एएस