जिम में वरुण धवन और विक्की कौशल की मस्ती, 'पंजाबी मुंडों' ने दिखाया अपना स्वैग

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और विक्की कौशल को अपनी मस्ती और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है। विक्की कौशल तो अपने पंजाबी डांस स्टेप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे।

एक्टर के "तौबा-तौबा" गाने के डांस स्टेप नेशनल स्टेप बन गए थे। अब वरुण धवन और विक्की कौशल ने अपने डांस से लड़कियों का दिल जीत लिया है।

वरुण धवन और विक्की कौशल दोनों स्टार्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में दोनों एक्टर जिम में दिख रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज को छोड़कर दोनों स्टार्स पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के "परफेक्ट" गाने पर रील बना रहे हैं।

पहले फ्रेम में वरुण धवन आते हैं, लेकिन विक्की कौशल एक्टर को पीछे कर खुद लिरिक्स पर लिप्सिंग और स्टेप करते हैं, लेकिन "परफेक्ट" वाला पार्ट वरुण धवन करते हैं। वीडियो में विक्की पूरे स्वैग के साथ अपने पंजाबी लुक को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "पंजाबी मुंडे = परफेक्ट।" यूजर्स एक्टर्स की रील को मोस्ट परफेक्ट रील ऑफ द इंटरनेट बता रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "क्या बात है, दिल खुश हो गया मेरा।" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "वरुण धवन और विक्की कौशल अनलॉक्ड द न्यू ट्रेंड।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल की इसी साल फिल्म 'छावा' रिलीज हुई थी। फिल्म ने 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपनी जगह भी बनाई। फिल्म को मेकर्स ने ओटीटी पर भी रिलीज कर दिया है, जबकि वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आखिरी बार एक्टर को फिल्म 'बेबी जॉन' में देखा गया। फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब फैंस को एक्टर की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' वाली फील दे रही है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस