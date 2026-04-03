मनोरंजन

जेल जाने के अनुभव पर पहली बार छलका राजपाल यादव का दर्द, कहा- कोई कड़वाहट नहीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 03, 2026, 04:39 PM

मुंबई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताए और यह उनके हर फैन के लिए दुख देने वाला था।

अभिनेता पर करोड़ों रुपए वापस न करने का आरोप लगा और अभी भी मामला कोर्ट में लंबित है। अब पहली बार अभिनेता ने जेल जाने से लेकर बाहर आने के अनुभव को शेयर किया है और कहा कि वो जिंदगी में हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

दरअसल, कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में राजपाल यादव के साथ अपना शो शूट करने पहुंची। जहां दोनों ने अपने करियर के पुराने दिनों को याद किया।

राजपाल ने बताया कि कैसे फिल्म 'मस्त' में उन्हें फराह खान ने पहली बार डांस कराया था। उसके बाद दोनों ने एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अभिनेता ने कहा कि जिसे फराह खान डांट लगा देती हैं, वो सिनेमा का सुपरस्टार बनकर उभरता है।

इसी बीच फराह ने राजपाल से जेल जाने को लेकर सवाल किया, जिसे सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो गए। कोरियोग्राफर ने पूछा कि इस घटना के बाद लगा कि क्या फैंस वहां मौजूद हैं और लोगों की नजरों में बदलाव आया है। इस पर पहले तो राजपाल यादव हंस देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। वे कहते हैं, "जब मुंबई में आया था तब एक खिड़की मिली थी और साल 26 साल बाद बहुत सारी खिड़कियां मेरी हैं। वहां फैंस की नहीं बल्कि एक सिस्टम और अनुशासन से काम हो रहा था।" इस घटना के बाद मन में किसी तरह की कड़वाहट के सवाल पर अभिनेता ने कहा, "नहीं, मैं हर तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूं।"

इस बात पर फराह कहती हैं कि यही कारण है कि राजपाल यादव हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो अंदर से बहुत मजबूत हैं।

बता दें कि राजपाल यादव के मामले पर अभी कोर्ट में मामला सुरक्षित है। पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से एक फिक्स अमाउंट तय करने की बात की गई, लेकिन दोनों पक्ष राजी नहीं थे। अब कोर्ट अगली तारीख पर फैसला सुनाएगा।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...