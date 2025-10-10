जैकी श्रॉफ ने 'समय: व्हेन टाइम स्ट्राइक्स' की 22वीं सालगिरह पर यादें की ताजा

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता जैकी श्रॉफ की फिल्म 'समय: व्हेन टाइम स्ट्राइक्स' ने शुक्रवार को अपनी रिलीज के 22 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पुरानी यादों को ताजा किया है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक क्लिप शेयर कर पुरानी यादों को ताजा किया। यह फिल्म 10 अक्टूबर 2003 को सिनेमाघरों में आई थी और आज भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान रखती है।

वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "'समय: व्हेन टाइम स्ट्राइक्स' के 22 साल पूरे।" उन्होंने इस पोस्ट में अपनी सह-कलाकार सुष्मिता सेन और अभिनेता सुशांत सिंह को भी टैग किया।

'समय: व्हेन टाइम स्ट्राइक्स' एक एक्शन-सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसने अपनी रिलीज के समय दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता था।

फिल्म में सुष्मिता सेन ने एक दमदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी, जबकि सुशांत सिंह ने भी अपने किरदार से गहरी छाप छोड़ी थी। फिल्म का निर्देशन रॉबी ग्रेवाल ने किया था।

फिल्म की कहानी एक जटिल मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें समय के साथ सस्पेंस और एक्शन का तड़का दर्शकों को बांधे रखता है। मूवी में एसीपी मालविका चौहान की भूमिका में सुष्मिता सेन हत्या के चार मामलों की जांच करती हैं फिल्म में सीरियल किलर एक दुकान के चार ग्राहकों की हत्या करता है. जैकी और सुष्मिता की जोड़ी ने स्क्रीन पर जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई थी।

जैकी श्रॉफ ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'स्वामी दादा' (1982) से की थी, जिसमें उन्होंने एक फाइटर की भूमिका निभाई थी। हालांकि, उनकी पहली मुख्य भूमिका वाली और उन्हें स्टार बनाने वाली फिल्म 'हीरो' (1983) थी।

जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों में 'तू मेरी मैं तेरा' है, जो साल 2026 में रिलीज होने वाली है, जिसमें वह नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। इसके निर्देशक समीर विद्वांस हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी