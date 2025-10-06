जैकी श्रॉफ ने मनाया 'भूत अंकल' के 19 साल पूरे होने का जश्न, वीडियो शेयर कर यादें की ताजा

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता जैकी श्रॉफ की पारिवारिक और हास्य से भरपूर फिल्म 'भूत अंकल' ने अपनी रिलीज के 19 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर जैकी ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की यादों को ताजा किया और फैंस के साथ अपनी खुशी साझा की।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया, जिसमें फिल्म का लोकप्रिय गाना 'भूत अंकल' और कुछ मजेदार सीन नजर आ रहे हैं। क्लिप के साथ जैकी ने बेहद सादगी भरे अंदाज में कैप्शन लिखा, "भूत अंकल के 19 साल पूरे।"

'भूत अंकल' 6 अक्टूबर 2006 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मुकेश सहगल के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा है, जिसमें हास्य और भावनाओं का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ अखिलेश मिश्रा और अन्य कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

यह फिल्म एक दोस्ताना भूत के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बच्चों और बड़ों के दिलों को छूने में कामयाब रही। अपने हल्के-फुल्के अंदाज और मनोरंजक कहानी की वजह से यह फिल्म बच्चों से लेकर हर उम्र के दर्शकों के बीच खूब पसंद की गई थी।

जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में अपने किरदार को इतनी सहजता और जीवंतता से निभाया कि यह आज भी दर्शकों के जेहन में ताजा है। फिल्म का गाना 'भूत अंकल' उस समय बच्चों और युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हुआ था।

1983 में हीरो से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले जैकी इंडस्ट्री में 220 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें ‘कर्मा’, ‘खलनायक’, ‘राम-लखन’, ‘सौदागर’, ‘बॉर्डर’, और ‘रंगीला’ जैसी फिल्में शामिल हैं। जैकी को ‘बागी 3’, ‘भारत’, ‘सूर्यवंशी’, और ‘राधे’ जैसी बड़ी फिल्मों में भी देखा जा चुका है।

जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों में 'तू मेरी मैं तेरा' है,, जो साल 2026 में रिलीज होने वाली है, जिसमें वह नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। वहीं, इसके निर्देशक समीर विद्वांस हैं।

--आईएएनएस

