जैकी श्रॉफ, करीना कपूर और सबा पटौदी समेत कई सितारों ने शर्मिला टैगोर को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर सोमवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर अभिनेत्री के परिवार और साथी कलाकारों ने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी।

शर्मिला टैगोर की बड़ी बेटी सबा पटौदी ने इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री की पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे परिवार संग नजर आ रही हैं। सबा ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मां। कई लोगों के लिए आप एक अदाकारा हैं, लेकिन हमारे लिए आप सिर्फ एक प्यारी सी मां हैं। आपके साथ बिताया गया हर एक पल बहुत कीमती है।"

सबा ने आगे लिखा, "इस जीवन में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला और धीरे-धीरे हम सभी एक-दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ते गए। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अम्मा। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।"

अभिनेत्री करीना कपूर खान ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए इंस्टाग्राम पर साथ में बिताए हुए पलों की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे, सबसे प्यारी सासू मां।"

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अभिनेत्री की वीडियो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, शर्मिला टैगोर।"

अभिनेत्री ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में राज किया है। शर्मिला ने अभिनय की शुरुआत 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म 'कश्मीर की कली' से किया था।

इस फिल्म में दर्शकों ने शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा था। इसके बाद 1966 में आई फिल्म 'अनुपमा' ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार कर दिया। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद सराहा और आलोचकों ने भी उनकी अभिनय प्रतिभा की तारीफ की।

शर्मिला टैगोर ने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी हमेशा लोगों के दिलों में खास रही, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रियता दिलाई।

