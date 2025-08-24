जाह्नवी कपूर की अदाकारी के दीवाने हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा, 'परम सुंदरी' की तारीफ में कही ये बात

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' के साथ फिर से दर्शकों का दिल जीतने के लिए उत्साहित हैं। सात साल के करियर में जाह्नवी ने अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है।

इस फिल्म में वह साउथ की लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो उनके लिए एक खास अनुभव था। वहीं, फिल्म के ट्रेलर और संगीत ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

'परम सुंदरी' के प्रमोशन के दौरान अभिनेत्री के को-स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनकी प्रतिभा और मेहनत की जमकर तारीफ की। अभिनेता ने कहा, "जाह्नवी के साथ काम करके बहुत मजा आया। उनकी मेहनत और इस रोमांटिक ड्रामा में उनका अंदाज कमाल का है। वह स्क्रिप्ट के साथ-साथ अपनी सहजता लाती हैं और हर सीन में जादू बिखेरती हैं।"

सिद्धार्थ ने जाह्नवी के खुले स्वभाव की भी जमकर तारीफ की और कहा, "वह हमेशा नई चीजों को फिर से करने के लिए तैयार रहती हैं। ट्रेलर में उनकी यह खूबी साफ दिखती है।"

सिद्धार्थ ने फिल्म के एक मजेदार सीन का जिक्र किया, जिसमें जाह्नवी का किरदार भारत की भाषाई विविधता के बारे में सिखाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह मेरा पसंदीदा सीन है।"

फिल्म 'परम सुंदरी' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर के अलावा, संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री अगली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण के साथ नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी हैं। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। इससे पहले फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया था।

शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदला जा चुका है। अब यह 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।

