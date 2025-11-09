'जगद्धात्री' एक्टर फरहान हैदर ने शेयर किया शो का एक्सपीरिंयस, अपने किरदार पर की खुलकर बात

मुंबई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। अपकमिंग सीरियल 'जगद्धात्री' का जबरदस्त तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है। सीरियल में टीवी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इसमें सेकेंड लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर फरमान हैदर ने आईएएनएस से खास बातचीत में शो से जुड़े अनुभव को शेयर किया है।

फरमान हैदर ने सीरियल ज्वाइन करने को लेकर कहा, मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं किस तरह का किरदार निभाना चाहता हूं। मैं हमेशा यही कहता था कि मुझे एक्शन सीक्वेंस और एक्शन फिल्में पसंद हैं और मैं ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट की तलाश में था। भगवान की कृपा से मुझे 'जगद्धात्री' मिला।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए फरमान ने कहा कि मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है, जो प्यार में विश्वास करता है, लोगों और उनकी भावनाओं की कद्र करता है और एक्शन के मामले में भी आगे है। जब मुझे किरदार के बारे में बताया गया तो मैंने तुरंत हां कर दी थी, क्योंकि मैंने उससे कनेक्टेड महसूस किया।

शो में सेकेंड लीड होने के सवाल पर एक्टर ने बताया कि सीरियल में हर किसी का अपना रोल और योगदान है। उन्होंने कहा, "ज्यादा डेली सोप महिलाओं पर केंद्रित होते हैं, लेकिन कोई भी शो एक्टर और एक्ट्रेस दोनों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। कहानी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा दोनों के नजरियों की जरूरत होती है। इस सीरियल में भी हीरो, हीरोइन और विलेन का अपना अनूठा किरदार और जिंदगी है। मतलब सारी चीजें अलग होकर भी जुड़ी हुई दिखेंगी।

सीरियल में महिला को-स्टार के साथ एक्शन सीन्स को फिल्माने में आई चुनौतियों पर अपनी राय रखते हुए फरमान ने कहा कि एक्शन सीन में महिला और पुरुष जैसा कुछ नहीं होता। सीन को परफेक्ट बनाने के लिए दोनों को हर तरह के एक्शन सीन करने पड़ते हैं और आजकल एक्शन के मामले में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे हैं।

सोनाक्षी ने सेट पर मुझसे ज्यादा एक्शन किया है। सेट पर एक्शन सीन के लिए एक्शन कोरियोग्राफर और फाइटर मौजूद थे और सीन्स करने में परेशानी नहीं हुई।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी