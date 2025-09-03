जंगल, हवेली और एक रहस्यमयी कविता, 'हॉन्टेड 3डी : घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' के टीजर ने बढ़ाई धड़कनें

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। हॉरर फिल्मों के बादशाह विक्रम भट्ट अपनी नई फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' को लेकर चर्चा में हैं। अब इसका टीजर भी सारेगामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया है। टीजर देखकर साफ लग रहा है कि यह फिल्म डर और रहस्य से भरपूर होगी।

दर्शकों को 2011 में आई 'हॉन्टेड 3डी' ने जितना डराया था, अब उसका सीक्वल और भी ज्यादा खौफनाक अनुभव देने वाला है।

टीजर की शुरुआत एक सुनसान और डरावने जंगल से होती है, जहां रात का समय है, आसमान में काली घटाएं हैं, और ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक कार गुजरती नजर आती है। इस कार में महाक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह अपने दोस्त के साथ सफर कर रहे हैं। कार एक पुराने से बोर्ड के पास रुकती है, जिस पर लिखा होता है, 'वेलकम टू मानिकताल'... इसके बाद मिमोह एक हवेली में दाखिल होते हैं, जहां शुरू होता है डर का असली खेल।

हवेली के अंदर गूंजती अजीब-सी आवाजें माहौल को भयानक बनाती हैं। एक सीन में मिमोह दरवाजे के अंदर झांकते हैं और उनके पैरों के पास एक कांच की बोतल आकर रुकती है। फिर एक और सीन आता है, जहां उनका दोस्त एक पुरानी किताब उठाता है और पूछता है कि इसमें क्या खास है। इस पर मिमोह जवाब देते हैं, 'कविता, जो हाथ से लिखी गई है।' लेकिन, जब उनका दोस्त उस कविता को ढूंढ़ता है, तो वह कहीं नहीं मिलती। तभी, वह कागज हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरता है, जिस पर हाथ से लिखी कविता है।

टीजर में एक अनजान लड़की हवेली के अंदर टहलती दिखती है, जो माहौल को और रहस्यमय बना देती है। टीजर के आखिर में एक डरावने भूत की झलक दिखाई जाती है, जो स्क्रीन पर अचानक नजर आता है।

'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'हॉन्टेड' का सीक्वल है। पहली फिल्म उस दौर की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक थी और भारत की पहली स्टीरियोस्कोपिक 3डी हॉरर फिल्म थी। अब इस सीक्वल को भी विक्रम भट्ट ने ही डायरेक्ट किया है, जो 'राज', '1920', और 'शापित' जैसी फिल्मों से पहले ही हॉरर फिल्मों में अपना नाम बना चुके हैं।

फिल्म को आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और महेश भट्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके निर्माता आनंद पंडित, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट हैं, जबकि सह-निर्माता रूपा पंडित और राहुल वी. दुबे हैं। फिल्म में महाक्षय चक्रवर्ती के साथ एक्ट्रेस चेतना पांडे नजर आएंगी।

यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

