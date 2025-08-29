Jacqueline Fernandez Ganesh Chaturthi: जैकलीन फर्नांडिस ने 'लालबागचा राजा' के किए दर्शन

मुंबई: गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस त्योहार का जोश ज्यादा देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने भी लालबाग का राजा के दर्शन किए, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया।

श्रीलंका की रहने वाली अभिनेत्री लालबागचा राजा के दर्शन करती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो उन्होंने पीच रंग के खूबसूरत लहंगे के साथ हरे रंग की चोली पहनी है, जिसके साथ हरे रंग की चुनरी ने उनके लुक को और आकर्षक बनाया। मिनिमल मेकअप के साथ उनकी सादगी और भक्ति भाव प्रशंसकों के दिल को छू रहा है। जैकलीन ने वीडियो के बैकग्राउंड में मराठी आरती 'सुखकर्ता दुख हरता' ऐड किया है।

इस दौरान जैकलीन ने भगवान गणेश को मोदक चढ़ाया और पूजा भी की। वहीं, उनके साथ अभिनेत्री अवनीत कौर नजर आ रही हैं। जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "हर दर्शन हमें धैर्य, प्रेम और चमत्कार की याद दिलाता है। गणपति बप्पा मोरया!"

उनके इस पोस्ट ने यूजर्स का दिल जीत लिया। वहीं, कई यूजर्स उन्हें 'गणपति बप्पा मोरया' और 'ओम गण गण गणपतये नमः' लिख रहे हैं, तो कई 'हार्ट इमोजी' भेज रहे हैं।

लालबाग के राजा की भव्य मूर्ति और वहां का भक्ति भरा माहौल हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त गणपति की पूजा-अर्चना कर अपने जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

अभिनेत्री के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में फिल्म हाउसफुल-5 में नजर आई थी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर जैसे कई स्टार्स नजर आए थे।

साजिद नाडियाडवाला के बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत बनी यह फिल्म 6 जून को रिलीज हुई थी। जैकलीन की अगली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है, जिसका निर्देशन अहमद खान ने किया है।