Jackky Bhagnani Birthday Post : पूजा भगनानी के जन्मदिन पर उमड़ा बेटे जैकी और बहु रकुल प्रीत का स्नेह

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता जैकी भगनानी की मां सोमवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर अभिनेता और उनकी पत्नी रकुल प्रीत सिंह ने एक भावुक संदेश साझा किया।

जैकी ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ बिताए पलों का एक मोंटाज वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी मां की मुस्कान और प्यार भरे लम्हों की झलक देखने को मिली। इस वीडियो के साथ जैकी ने कैप्शन लिखकर अपनी मां के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त किया।

जैकी ने अपने संदेश में लिखा कि उनकी मां ने हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखा और प्यार, देखभाल और त्याग की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने लिखा, "मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आपके द्वारा हमारे लिए किए गए हर काम के लिए मैं कितना आभारी हूं, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।"

जैकी ने अपनी मां को प्रेरणा का स्रोत बताया, जो उन्हें हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि वह पूजा भगनानी के बेटे हैं और हर दिन इसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं।

इस संदेश में जैकी ने अपनी मां के लिए ढेर सारी खुशियों, प्यार और उनकी हर ख्वाहिश पूरी होने की कामना की। उन्होंने लिखा, "आप हर खुशी और उससे भी ज्यादा की हकदार हैं।"

अभिनेता की पोस्ट प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पूजा भगनानी के इस स्पेशल डे पर जैकी की पत्नी और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मां। आप बहुत प्यारी और नेक दिल इंसान हैं, हमेशा सबका खास ख्याल रखती हैं। मुझे आपकी वो आदत बहुत भाती है, जब आप हर पल को जश्न में बदल देती हैं और हर इंसान को वैल्यू देती हैं। प्रभु से दुआ है कि ये साल आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आए। आप रोजाना प्यार और इज्जत की पूरी तरह से हकदार हैं। आपसे बेहद स्नेह है!"