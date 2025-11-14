Shyama Death Anniversary : अभिनेत्री श्यामा की पुण्यतिथि पर जैकी श्रॉफ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुंबई: फिल्म 'आर-पार' और ''बरसात की रात' जैसी फिल्मों से अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री श्यामा जी की पुण्य तिथि शुक्रवार को है। इस अवसर पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अभिनेत्री की तस्वीरों का एक मोंटाज वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने 'ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पर आ गया है' भी ऐड किया, जो उनके फैंस को पुरानी यादों में ले गया।

जैकी ने उन्हें याद करते हुए लिखा, "श्यामा जी की पुण्य तिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं।"

सॉन्ग 'ऐ दिल मुझे बता दे' की बात करें तो इसे 1956 में रिलीज हुई फिल्म 'भाई-भाई' में फिल्माया गया था। गाने को गीता दत्त ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और संगीत ए.दर्शन ने तैयार किया था।

साल 1945 से लेकर 1989 तक हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी का परचम लहराने वाली अभिनेत्री श्यामा जी ने फिल्म 'जीनत' (1945) से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असल में लोग 'आर पार' (1954), 'बरसात की रात' (1960), 'शारदा' (1957), 'तराना', 'मिलन', 'भाई-भाई' (1956), 'मिर्जा साहिबान' (1957), 'भाभी' (1957), और 'शारदा' (1957) जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने से मिली थी।

अभिनेत्री ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री को फिल्म 'शारदा' में उनकी अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया था। अभिनेत्री आखिरी बार साल 1989 में फिल्म 'पायल की झंकार' में नजर आई थीं।

अभिनेत्री श्यामा ने मशहूर सिनेमैटोग्राफर फली मिस्त्री से साल 1953 में शादी की थी। दोनों के दो बेटे और एक बेटी है। मिस्त्री का निधन 1979 में हो गया था। वहीं, 14 नवंबर 2017 को अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।

अभिनेता जैकी श्रॉफ की बात करें तो वे जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी होंगी। फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।

--आईएएनएस