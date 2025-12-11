मनोरंजन

Dilip Kumar Jayanti : दिलीप कुमार की जयंती पर जैकी श्रॉफ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

जैकी श्रॉफ ने दिलीप कुमार की जयंती पर याद कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि
Dec 11, 2025, 09:16 AM
मुंबई: 'मुगल-ए-आजम', 'देवदास', 'नया दौर', 'गंगा जमुना' जैसी फिल्मों में काम कर हिंदी सिनेमा से कई दर्शकों के दिलों में राज करने वाले दिलीप कुमार की आज जयंती है। इस मौके पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अभिनेता का गाना 'दिल तड़प तड़प के' का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, "आप सदैव हमारे दिल में रहेंगे।"

दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर (पाकिस्तान) में हुआ था। उनका नाम यूसुफ खान रखा गया था, लेकिन अभिनेता ने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया था। दरअसल, अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें ये नाम बदलने का सुझाव दिया था। देविका रानी को लगता था कि यूसुफ खान के नाम से वे ज्यादा फेमस नहीं हो पाएंगे। देविका रानी ने ही दिलीप कुमार को फिल्मों में लॉन्च किया था।

हिंदी में सिनेमा में कदम रखने के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम सराहा। अभिनेता ने 'जवानी', 'देवदास', 'मुगल-ए-आजम', 'गंगा-जमुना', 'क्रांति' और 'कोहिनूर' जैसी फिल्में दीं।

दिलीप कुमार ने साल 1966 में अभिनेत्री सायरा बानों से शादी की थी। दरअसल, दिलीप कुमार के प्रति सायरा बानो की दीवानगी 12 साल की उम्र से थी। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे दिलीप कुमार से ही शादी करेंगी, लेकिन जब वास्तविकता में यह भावना दिलीप कुमार के सामने आई, तब वे 44 साल के थे और सायरा केवल 22 वर्ष की। उम्र के इस बड़े अंतर के कारण दिलीप साहब पहले इस रिश्ते से हिचक रहे थे। उन्होंने सायरा से कहा था कि मेरे सफेद होते बालों को देखो, लेकिन सायरा का जवाब साफ था कि मुझे सिर्फ आप चाहिए।

अभिनेता जैकी श्रॉफ की बात करें, तो वे जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे। फिल्म में जैकी के अलावा, नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

 

