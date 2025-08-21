Jackie Shroff Environment: जानिए , क्यों जैकी श्रॉफ ने खुद को बताया 'हरित योद्धा', फैंस से की ये खास अपील

मुंबई: अभिनेता जैकी श्रॉफ ने खुद को हरित योद्धा बताया है। उनका मानना है कि पौधे हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बिना हम अपनी जिंदगी में खुशी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।

अभिनेता का कहना है कि अगर हम चौतरफा पौधे लगाए, तो इससे हमें सकारात्मक माहौल मिलेगा। इसके अलावा, हमारा मन भी एक जगह पर केंद्रित होगा। इससे हम अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। साथ ही, अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण को लेकर बचाने की दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाते रहेंगे, तो इससे हमें निश्चित तौर पर निकट भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए जैकी ने कहा, "जन्मदिन, राखी, नई नौकरी या नए घर के मौके पर प्लास्टिक या जल्दी खराब होने वाली चीजें गिफ्ट करने के बजाय पौधे दें। एक बच्चे को बीज दें, वह उसे पानी देगा, उसे उगता देखेगा और उस खुशी को जिंदगी भर याद रखेगा। घर में पौधे लगाएं, आपको स्वच्छ हवा, शांत मन और खुशहाल माहौल मिलेगा।"

जैकी 'उगाओ' के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऐसी स्थिति में, वे हमेशा लोगों से पेड़-पौधे लगाने की अपील करते हैं। उनका मानना है कि पौधे न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं।

जब जैकी से पूछा गया, "शहरी जिंदगी में कंक्रीट के जंगलों के बीच प्रकृति से जुड़ना क्यों जरूरी है?"

इस सवाल पर जैकी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, "पेड़ लगाना दुनिया पर कोई एहसान नहीं, बल्कि यह आपके परिवार और इस ग्रह के लिए एक उपहार है। बागवानी हर किसी के लिए है, चाहे आप कहीं भी रहें। एक छोटा सा पौधा आपके घर को जीवंत बना सकता है और आपको शांति व स्वास्थ्य दे सकता है।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में वेब सीरीज 'हंटर-2' में खलनायक की भूमिका निभाते नजर आए थे। वहीं, जैकी की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल है, जिसमें वह अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, और रवीना टंडन जैसे स्टार्स के साथ नजर आएंगे। यह फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।