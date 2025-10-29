Jackie Shroff Malik Ek : मालिक एक' के 15 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने शेयर की फिल्म की क्लिप

मुंबई: जैकी श्रॉफ अभिनीत फिल्म 'मालिक एक' के रिलीज को 15 साल पूरे हो गए हैं। बुधवार को अभिनेता ने फिल्म की पुरानी यादों को ताजा किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म के सीन का क्लिप लगाया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'मालिक एक' के रिलीज को 15 साल पूरे हो गए हैं।"

दीपक बलराज विज द्वारा निर्देशित फिल्म 'मालिक एक' एक फीचर फिल्म है, जो साईं बाबा को समर्पित है। फिल्म के संगीत की रचना अनूप जलोटा ने की है और गाने गुलाम अली, जगजीत सिंह, अनूप जलोटा और श्रेया घोषल ने गाए हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ ने शिरडी के साईं बाबा का किरदार निभाया था और अनूप जलोटा ने दास गणु की भूमिका निभाई थी।

फिल्म में जैकी श्रॉफ, स्मृति ईरानी, किशोरी शहाणे, विजय दिव्या, दत्ता गोविंद नामदेव, और शक्ति कपूर जैसे स्टार्स शामिल थे।

फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को काफी दिक्कतों का सामना देखने को मिला था, जिस वजह से इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था।

1983 में 'हीरो' से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले जैकी इंडस्ट्री में 220 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें ‘कर्मा’, ‘खलनायक’, ‘राम-लखन’, ‘सौदागर’, ‘बॉर्डर’, और ‘रंगीला’ जैसी फिल्में शामिल हैं। जैकी को ‘बागी 3’, ‘भारत’, ‘सूर्यवंशी’, और ‘राधे’ जैसी बड़ी फिल्मों में भी देखा जा चुका है।

जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों में 'तू मेरी मैं तेरा' है, जो साल 2026 में रिलीज होने वाली है। इस बात की जानकारी कार्तिक आर्यन ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी। फिल्म में जैकी के साथ नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगे। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। वहीं, इसके निर्देशक समीर विद्वांस हैं।

करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंट्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म अगले साल 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने की संभावना है।

--आईएएनएस