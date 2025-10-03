जुबीन गर्ग मौत मामले में सामने आया नया मोड़, दो और लोग आए जांच के दायरे में

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है और हर दिन इस मामले से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच जांच में एक नया मोड़ तब सामने आया, जब जुबीन के बैंड के दो अन्य सदस्यों, संगीतकार शेखर गोस्वामी और गायक अमृत प्रीतम को भी हिरासत में ले लिया गया।

असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) इस केस की गहराई से जांच कर रहे हैं।

हाल ही में इस मामले में नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और जुबीन के लंबे समय से मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य के बाहर से गुवाहाटी लाया गया और वे अब पुलिस हिरासत में हैं। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस जुबीन गर्ग की मौत में उनकी भूमिका की जांच कर रही है।

अब पुलिस ने जुबीन के बैंड से जुड़े संगीतकार शेखर गोस्वामी और गायक अमृत प्रीतम को हिरासत में लिया। इन दोनों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीजेएम) के कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी लेने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ये दोनों 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई उस यॉट पार्टी में मौजूद थे, जहां जुबीन की मौत हुई थी।

पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके कारण उन्हें भी जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक वीडियो में घटना के वक्त शेखर गोस्वामी जुबीन के बहुत करीब तैरते नजर आए थे। अमृत ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था।

इस मामले में असम पुलिस की विशेष जांच टीम ने कहा है कि वे इन सभी लोगों से विस्तार से पूछताछ कर रही है।

जुबीन गर्ग की मौत मामले में शुरुआत में बताया गया था कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, लेकिन जांच के दौरान कई संदिग्ध पहलू सामने आ रहे हैं। जुबीन के परिवार ने भी कई सवाल उठाए हैं। सिंगर की पत्नी गरिमा गर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जब जुबीन के मैनेजर और अन्य लोग मौजूद थे तो उनकी देखभाल क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जुबीन काफी थके हुए थे और शायद उन्हें जबरदस्ती स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया गया।

