जुबीन गर्ग के मैनेजर ने उनके गीतों के स्वामित्व के बारे में दिया स्पष्टीकरण, वित्तीय मामलों से जुड़ी अफवाहों को किया खारिज

गुवाहाटी, 26 सितंबर (आईएएनएस)। दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की वित्तीय विरासत को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने शुक्रवार को जारी कर गायक के संगीत रचनाओं के स्वामित्व और उनके रचनात्मक कार्यों से होने वाली आय के बारे में स्पष्टीकरण दिया।

एक ओपन लेटर में मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि आम धारणा के विपरीत गर्ग के 38,000 रिकॉर्डेड गानों में से ज्यादातर गाने विभिन्न प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनके अधिकार में हैं।

उन्होंने कहा कि इन ज्यादातर गानों, जिनमें उनके सबसे हिट गाने भी शामिल हैं, के लिए गायक को सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग फीस दी गई थी।

शर्मा ने लिखा, "ज़ुबीन दा के लगभग सभी गाने, यहां तक कि सबसे हिट गाने भी, मेरे उनके जीवन में आने से पहले के हैं। वह अक्सर शिकायत करते थे कि उन्हें कम पैसे दिए गए, जबकि प्रोड्यूसर और लेबल करोड़ों कमाते थे। इसकी पुष्टि उन कंपनियों से सीधे की जा सकती है।"

गलतफहमियों को दूर करने के लिए शर्मा ने कहा कि 2021 में सिंगर ने अपने कुछ गानों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए जुबीन गर्ग म्यूजिक एलएलपी की स्थापना की, जो एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसमें उन्होंने पार्टनरशिप की थी।

इस कंपनी ने लगभग 10 लाख रुपए के कुल निवेश के साथ लगभग 20 गाने रिलीज किए, जिसमें से गायक ने खुद 6 लाख रुपए का योगदान दिया।

शर्मा ने आगे कहा, "एलएलपी ने अब तक हर महीने सिर्फ कुछ हजार रुपये कमाए हैं। पूरी रकम कंपनी के अकाउंट में है, कोई भी रकम नहीं निकाली गई है। जुबीन दा की कंपनी में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, और मैं यह सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य मानता हूं कि उनकी पत्नी को यह हिस्सा कानूनी रूप से मिले।"

उन्होंने यह भी जोर दिया कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) द्वारा कंपोजर और गीतकार के तौर पर जुबीन गर्ग के काम के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी हमेशा सीधे गायक के पर्सनल अकाउंट में जाती थी, और अब कानूनी रूप से यह उनकी पत्नी गरिमा गर्ग को मिलनी चाहिए।

सिंगर के मैनेजर ने जुबीन के भरोसे या पैसों का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों से भी इनकार किया।

शर्मा ने कहा, "ये अफवाहें बेबुनियाद और बहुत दुखद हैं। मैंने उनकी मौत की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के साथ सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा।"

उन्होंने जुबीन के प्रशंसकों और आम जनता से अपील की कि वे गलत जानकारी से गुमराह न हों।

उन्होंने कहा, "यह एक इंसान से दूसरे इंसान की अपील है। जांच बिना किसी डर या भेदभाव के हो। जुबीन दा की याद में हमें सच्चाई को सम्मान के साथ सामने लाना चाहिए।"

पिछले हफ्ते सिंगापुर में उनकी अचानक मौत के बाद सिंगर की संपत्ति को लेकर हो रही अटकलों के बीच यह सफाई दी गई है।

