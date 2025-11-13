Jab Tak Hai Jaan : शाहरुख खान की फिल्म 'जब तक है जान' ने पूरे किए 13 साल

मुंबई: यशराज फिल्म्स अक्सर अपनी फिल्मों में प्यार और दिल टूटने के एहसास को बयां करता रहता है। फिल्म 'जब तक हैं जान' इन्हीं में से एक थी। गुरुवार को इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 13 साल पूरे कर लिए हैं।

इस मौके पर यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के कुछ पुराने सीन्स की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने दिल टूटने के एहसास को अपने शब्दों में बयां किया और लिखा, "यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, दिल टूटने का दर्द और किस्मत सब कुछ शामिल है। जब तक है जान एक ऐसी कहानी लेकर आई थी जिसने हमें हमेशा के लिए सच्चे प्यार पर यकीन करना सिखाया है।"

फिल्म 'जब तक है जान' साल 2012 में रिलीज की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आए थे।

फिल्म में रोमांस के साथ-साथ लव ट्राएंगल भी दिखाया गया था।

फिल्म को भले ही 13 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसकी कहानी, किरदार और गाने दर्शकों के दिलों में आज भी उसी तरह से बरकरार हैं। फिल्म के गाने 'छल्ला', 'इश्क शावा', 'जियारे', और 'जब तक है जान' आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। वहीं, कुछ गानों में शाहरुख और कैटरीना के डांस ने दर्शकों का दिल जीता था और सॉन्ग 'जिया रे' में अनुष्का की परफॉर्मेंस ने दर्शकों को चौंका दिया था। वहीं, अनुष्का की ये 8वीं फिल्म भी थी।

फिल्म का म्यूजिक इतना शानदार था कि दर्शकों को ये म्यूजिकल फिल्म लगने लगी थी।

फिल्म में जहां अनुष्का ने अकीरा का चुलबुला किरदार निभाया था, जो लंदन में डिस्कवरी चैनल में जॉब पाने की चाह रखती हैं, तो वहीं शाहरुख इंडियन आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आए थे और कैटरीना ने मीरा नाम की भोली-भाली लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की गेस्ट परफॉर्मेंस भी देखने को मिली।

