जब राजेश खन्ना के साथ 'कटी पतंग' की शूटिंग के दौरान हुई थी पत्थरबाजी, आशा पारेख ने सुनाया रोचक किस्सा

मुंबई, 29 मई (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख हाल ही में म्यूजिक रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में नजर आईं। उन्होंने होस्ट हर्ष लिंबाचिया के साथ मिलकर कल्ट क्लासिक फिल्म 'कटी पतंग' के मशहूर गाने 'जिस गली में तेरा घर' को फिर से पेश किया।

स्पेशल रीक्रिएशन के बाद, आशा पारेख ने सुपरस्टार राजेश खन्ना वाले गाने के ओरिजिनल शूट का एक दिलचस्प बिहाइंड-द-सीन्स किस्सा शेयर किया।

इस यादगार अनुभव के बारे में बात करते हुए, आशा पारेख ने कहा, "इस गाने के लिए हम नैनीताल गए थे शूटिंग करने। उस समय राजेश खन्ना फिर झील तक पहुंचे और नाव में बैठना था, लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि हम नाव में भी चढ़ नहीं पाए।"

वरिष्ठ अभिनेत्री ने आगे बताया कि कैसे भीड़ ने शूटिंग लोकेशन पर अफरा-तफरी मचा दी थी। उन्हें राजेश खन्ना जी से मिलने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हम पर इतने पत्थर आने लगे कि हम सोचने लगे, ‘ये क्या हो रहा है?"

उन्होंने आगे कहा कि फिल्ममेकर शक्ति सामंत के पास सुरक्षा कारणों के चलते शूट रोकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। डायरेक्टर शक्ति सामंत ने कहा कि इस तरह से शूटिंग नहीं हो सकती है, तो उस दिन हमें पैक अप करना पड़ा। फिर यह गाना तब सूट किया गया, जब काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

'कटी पतंग' की बात करें तो, 1971 में रिलीज हुई यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है।

इस फिल्म को राजेश खन्ना के करियर में भी एक मील का पत्थर माना जाता है, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है।

शक्ति सामंत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख थीं। फिल्म की कहानी प्यार, कुर्बानी, पहचान जैसी विषयों को छूने वाली थी। इसके यादगार साउंडट्रैक में 'यह शाम मस्तानी', 'प्यार दीवाना होता है' और 'यह जो मोहब्बत है' जैसे सदाबहार गाने थे, जो रिलीज के 55 साल बाद भी लोगों को पसंद आ रहे हैं।

--आईएएनएस

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