जब लिफ्ट में हुई जीनत अमान और सब्यसाची की मुलाकात, अभिनेत्री ने सुनाया मजेदार किस्सा

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। 1970-80 के दशक की सबसे मशहूर और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक जीनत अमान ने अपने बोल्ड और मॉडर्न किरदारों से हिंदी सिनेमा में महिलाओं को एक नई पहचान दी है। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर एक कहानी शेयर कीं। तस्वीरों में वह रेड कलर का टॉप पहने हुए हैं और हाथों में गोल्ड रिंग और कानों में ईयरिंग कैरी किया है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा- मैंने अपने अपार्टमेंट की छत पर अपने कैज़ुअल फोटोशूट के लिए यह लाल टॉप निकाला तो यह कहानी याद आ गई, जो आपको पसंद आ सकती है।

जीनत ने लिखा, नवंबर 2022 की बात है। मेरे दोस्त जहान खान का बर्थडे था। हमने ताज पैलेस होटल के 'सी लाउंज' में 'हाई टी' के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। लड़के नीचे डिजाइनर बुटीक में विंडो शॉपिंग करने चले गए थे, जबकि मैं और कारा थोड़ी मस्ती और आराम से चल रहे थे।

जैसे ही हम लिफ्ट की ओर मुड़े तो हमने देखा कि उसके दरवाजे बंद होने वाले हैं, तभी एक खूबसूरत हाथ बाहर निकला और डोर आसानी से खुल गए। लिफ्ट के डिब्बे में दो सज्जन थे। इनमें से एक दाढ़ी वाला भारतीय था और दूसरा मुझे विदेशी लगा. लिफ्ट में अंदर जाते ही मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उनके हाव-भाव देखकर पता चला कि उन्होंने मुझे पहचान लिया था।

जैसे ही कारा ने लॉबी का बटन दबाया तो दाढ़ी वाला शख्स बोला-"मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बचपन से ही प्रेरित किया है।" जब मैंने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा तो उसने मुझे बताया कि वह एक डिजाइनर हैं। जैसे ही लिफ्ट रुकी, मैंने पूछा-"आपका नाम क्या है?" संकोच के साथ मुस्कुराते हुए उसने कहा- "सब्यसाची," और फिर विनम्रता से मेरा हाथ थाम लिया, जबकि मैं उसे पहचान नहीं पाई और माफी मांगी। इसके बाद जैसे ही वे दोनों चले गए। कारा और मैंने एक-दूसरे को देखा और फिर अपनी गलती पर जोर से हंस पड़े।

मुझे यह घटना याद इसलिए आ गई, क्योंकि यह सब्यसाची का टॉप है। मैंने इसे वोग के कवर पेज के लिए पहना था और जो बाद में मुझे तोहफे में मिला था। मुझे उम्मीद है कि आपको बॉलीवुड और फैशन का यह छोटा सा मिलन पसंद आया होगा। आपका वीकेंड सुखद रहे!

फैंस को अभिनेत्री का यह पोस्ट काफी पसंद आ रहा है। वे 'गॉर्जियस' और 'लवली' जैसे शब्दों से अभिनेत्री की तारीफ कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "आपका स्टाइल, फैशन, लुक और सबसे बढ़कर आपके शब्दों का अंदाज और कंटेंट बहुत ही शानदार और कमाल का है।

दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं यह दुआ करती हूं कि मेरी उम्र आपको लग जाए।" एक ने कमेंट किया- "आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है"

--आईएएनएस

एनएस/ वीसी