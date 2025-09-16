जब चेहरे पर गंभीर चोट लगने के बावजूद अरुण विजय ने नहीं रोकी 'इडली कढ़ाई' की शूटिंग

चेन्नई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। निर्देशक-अभिनेता धनुष की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। एक्टर धनुष ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार उनकी वजह से एक्टर अरुण विजय को गंभीर चोट लग गई, खून भी बहने लगा, लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग नहीं रुकने दी।

‘इडली कढ़ाई’ का ऑडियो लॉन्च हाल ही में चेन्नई में किया गया है। इस दौरान धनुष ने विजय से जुड़ा ये किस्सा लोगों के साथ साझा किया। अरुण विजय इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं।

अभिनेता और निर्देशक धनुष ने बताया कि अरुण विजय को निर्देशित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने अरुण विजय की तारीफ करते हुए कहा, "हमने शूटिंग के दौरान एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे अरुण के रूप में एक अच्छा दोस्त मिला है। अरुण ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। एक फाइट सीन के दौरान हम दोनों हवा में थे और मुझे अरुण को एक मुक्का मारना था। मेरा हाथ गलती से उनके मुंह पर लग गया।"

धनुष ने आगे कहा, "अरुण घायल हो गए और खून बह रहा था। अगर उनकी जगह कोई और होता, तो शूटिंग दो घंटे के लिए रोक दी जाती। अरुण विजय ने बस एक पल लिया, वहां एक बर्फ का टुकड़ा रखा और कहा, 'चलो शुरू करते हैं।' वो काम के प्रति बहुत समर्पित और बहुत ईमानदार हैं। मुझ पर पूरा भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपके साथ काम करना और आपको निर्देशित करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।"

फिल्म की बात करें तो पहले यह अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन इसकी शूटिंग बाकी रह गई, इसलिए इसे अब 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

धनुष और आकाश भास्करन डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में अभिनेत्री शालिनी पांडे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस फिल्म में सत्यराज, पार्थिबन, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं। जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं।

