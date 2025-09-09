जब बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट जीशान कादरी ने शालिनी चौधरी की ऑडी पर डाला था हाथ, सामने आया किस्सा

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। बिग बॉस-19 कंटेस्टेंट जीशान कादरी इन दिनों बिग बॉस के हाउस में दूसरे कंटेस्टेंट को टक्कर दे रहे हैं। वे एक फिल्म निर्माता भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने एक बार अभिनेत्री और निर्माता शालिनी चौधरी की ऑडी कार पर हाथ डाला था? इसके लिए उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई थी।

दरअसल, जीशान कादरी और अभिनेत्री शालिनी चौधरी अच्छे कारोबारी पार्टनर थे। शालिनी ने उनके कई प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए थे। इसमें "क्राइम पेट्रोल" और जीशान के प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे टू फ्राइडे के बैनर तले बनी फिल्म "हलाहल" का नाम शामिल है।

इसके बाद दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई तो जीशान ने सोनी सब चैनल के लिए "अप्रैल" नामक एक नए कॉमेडी शो के निर्माण के लिए शालिनी से संपर्क किया। तभी जीशान ने बताया कि उसके पास कार नहीं है और उसने शालिनी से काम पर आने-जाने के लिए अपनी ऑडी ए6 कुछ दिनों के लिए देने का अनुरोध किया।

शालिनी को जीशान पर भरोसा था, इसलिए वह तुरंत मान गई, लेकिन कार लेने के तुरंत बाद जीशान ने शालिनी के फोन कॉल्स को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।

शालिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बारे में भी सोचा, लेकिन जीशान ने उन्हें बरगलाकर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से रोका। हालांकि, एक डीसीपी ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और 18 अगस्त, 2022 को जीशान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तब जाकर शालिनी को अपनी कार मिली।

"बिग बॉस 19" की बात करें तो आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में जीशान ने इस रियलिटी शो के 19वें सीजन में शामिल होने का फैसला क्यों किया, इसका खुलासा किया था।

जीशान ने आईएएनएस से कहा था, "बात यह है कि मेरे पास जिस तरह के दर्शक हैं, मैंने जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, मेरे पास कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो विशेष हैं। अब मुझे और दर्शकों की जरूरत है। और दर्शकों को सिर्फ मेरी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे भी जानना चाहिए कि जीशान कादरी कौन हैं? यही वजह है कि मैंने बिग बॉस के लिए हां कहा।"

