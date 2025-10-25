जब असफलता से तंग करुणाकरन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का किया फैसला, अभिनेता ने बयां किए संघर्ष के दिन

चेन्नई, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिल और तेलुगु सिनेमा के जाने-माने हास्य कलाकार करुणाकरन ने हाल ही में अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौर का खुलासा किया, जब वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा और करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में खुलकर बात की। उनका यह अनुभव दर्शकों और युवा कलाकारों के लिए प्रेरणादायक है।

मीडिया से बात करते हुए करुणाकरन ने बताया कि उनकी पहला बड़ी हिट तमिल फिल्म 'कलाकलाप्पू थी। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे 'पिज्जा', ''सूथु कव्वुम', ''जिगरथंडा डबल एक्स', 'इंद्रु नेत्रु नालाई', और 'यामिरुक्का बयामे'। इन फिल्मों की सफलता से वह मानने लगे थे कि उनका करियर हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, उन्होंने महसूस किया कि सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती।

उन्होंने कहा, ''सफलता और असफलता मिलने पर लोगों का आपके प्रति व्यवहार बहुत अलग होता है। यही कारण था कि कई बार मैंने फिल्मों को छोड़ने का फैसला किया। उस समय मेरे मित्र और अभिनेता विष्णु विशाल ने मुझे काफी प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए मैं अपना अभिनय जारी रखूं। लोग मेरी प्रतिभा को समझेंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी आने वाली दो फिल्मों में काम करने का अवसर भी दिया, जिनमें 'गट्टा कुश्ती 2' शामिल है।''

करुणाकरन ने बताया, ''विष्णु विशाल के इस समर्थन और प्रोत्साहन ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने की हिम्मत दी। अब मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं और मैं खुद को अगले दो-तीन साल तक व्यस्त महसूस कर रहा हूं। मेरी आने वाली फिल्मों में जीडी नायडू भी शामिल है, जिसमें वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर चुका हूं और यहां बने रहने के लिए पूरी तरह तैयार भी हूं।''

करुणाकरन की नई फिल्म 'आर्यन' का दर्शक बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म एक थ्रिलर है। यह 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

