'जो दिल्ली में हुआ, वो दुनिया में कहीं ना हो', बम धमाके के बाद राजपाल यादव ने जाहिर की संवेदनाएं

Nov 12, 2025, 03:48 PM
मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की राजधानी में लाल किला के पास हुए भयंकर बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को लेकर हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी चिंता और संवेदनाएं साझा की हैं।

राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह किसी शूट के लिए तैयार होते दिख रहे थे। वीडियो में वह कैमरे की ओर देखते हुए बोले, 'सुबह का समय है। मैं एक ऐसे शब्द का जिक्र करना चाहता हूं, जिसे मैं बचपन से सुनता आया हूं-'हरि हर'''।

उन्होंने बताया कि यह शब्द उनके लिए हमेशा आशीर्वाद का प्रतीक रहा है। राजपाल ने कहा, ''हरि हर शब्द का इस्तेमाल आशीर्वाद के रूप में होता है। मेरी कामना है कि हर वंश, हर परिवार, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और फले-फूले।''

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में सभी को एक परिवार की तरह समझना चाहिए, इसी विचार को उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक 'वसुधैव कुटुंबकम' के साथ जोड़ते हुए व्यक्त किया।

राजपाल यादव ने इस वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ''हर वंश फले-फूले, हर घर, हर गली और हर शहर सुरक्षित रहे। जो दिल्ली में हुआ, वो दुनिया में कहीं ना हो, इसकी सब मिलके दुआ करें।''

बता दें कि इस घटना को लेकर मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने भी अपने सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त कीं थीं। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, और वाणी कपूर जैसे कलाकारों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं कीं।

प्रियंका चोपड़ा ने लिखा कि लाल किले से आई खबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया और घायलों तथा मृतक परिवारों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति है। करण जौहर ने भी सभी प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं और लोगों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया।

बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। करीब 500 अधिकारियों और जवानों की टीम गठित की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस, आईबी, एनएसजी और एनआईए के अधिकारी शामिल हैं। टीम लगातार जांच कर रही है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

--आईएएनएस

पीके/एएस

