मनोरंजन

‘इत्ती सी खुशी’ के सेट पर सुंबुल तौकीर ने जड़ा ऋषि सक्सेना को पंच, अब आया एक्टर का रिएक्शन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 12:18 PM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी सीरियल 'इत्ती सी खुशी' दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर के किरदार का नाम अन्विता दिवेकर है। सीरियल की कहानी उनके इर्द-गिर्द घूमती है। अन्विता के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और वो इसे बड़ी गंभीरता से निभाती भी है।

सीरियल में अभिनेता ऋषि सक्सेना भी संजय की भूमिका निभा रहे हैं। वो अन्विता के बचपन के दोस्त हैं और मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं। इस सीरियल की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार अनुभव ऋषि सक्सेना ने शेयर किया है।

शूटिंग के दौरान सुंबुल ने उन्हें पंच जड़ा, जिसे ऋषि ने हल्के में लिया था, पर वो उन पर भारी पड़ गया। दरअसल, शॉट्स के बीच सुंबुल मस्ती के लिए पंच मारने की नकल कर रही थी, तो ऋषि ने उन्हें मजाक में उन पर एक ट्राई करने को कहा। पहले नहीं, पर दूसरी बार में सुंबुल ने उन्हें एक मुक्का जड़ दिया जो बहुत शक्तिशाली था।

उस पल को याद करते हुए ऋषि ने कहा, "सच कहूं तो, वह काफी जोरदार मुक्का था, तभी सुंबुल ने खुलासा किया कि उसे बॉक्सिंग पसंद है। मुझे लगता है कि मैंने उसके पंच के प्रभाव को कम करके आंका था।"

ऋषि ने ये भी कहा कि सेट पर वो ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन काफी ऊर्जावान और संतुलित रहती है। उसकी ये बात उन्हें प्रभावित करती है। किरदार में वो शांत और संयमित नजर आती है और रियल लाइफ में काफी शरारती और मजेदार।

ऋषि सक्सेना इस सीरियल में एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं। वो अन्विता को चाहता है और उसे पाने के लिए छोटी-मोटी कोशिश भी करता रहता है। दोनों के बीच रोमांस होने की संभावना है, इससे सीरियल में नया ट्विस्ट आ सकता है। दोनों को सीरियल में फैंस काफी पसंद करते हैं।

ऋषि ने ये भी बताया कि ऑफस्क्रीन भी सुंबुल और उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती है। वो सेट पर एक दूसरे से मस्ती-मजाक करते रहते हैं।

'इत्ती सी खुशी' सीरियल सोनी सब पर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे प्रसारित होता है।

--आईएएनएस

जेपी/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...