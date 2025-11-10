इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल : बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शुभांगी दत्ता नॉमिनेट, अनुपम खेर ने दी बधाई

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता-निर्देशक और अभिनेता अनुपम खेर ने अभिनेत्री शुभांगी दत्ता को बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है। शुभांगी को उनकी पहली फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस के नामांकन मिला है।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, “डियर शुभांगी दत्त, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 'तन्वी द ग्रेट' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के नामांकन के लिए बधाई। आपकी लगन, मेहनत, धैर्य और प्रतिभा को आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है!"

खेर ने पोस्ट में आगे लिखा कि यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरी टीम के लिए बेहद बड़ी और खास बात है। उन्होंने लिखा, "मेरे और हमारी टीम के लिए यह और भी खास है कि आप हमारे एक्टिंग स्कूल की छात्रा हैं! ईश्वर करे आपको न सिर्फ तन्वी के लिए, बल्कि आपके भविष्य के अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेरों सम्मान मिले।"

बता दें कि शुभांगी, अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल की छात्रा हैं और खेर के निर्देशन में बनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की मुख्य अभिनेत्री भी हैं। तन्वी एक प्रेरणादायक कहानी पर आधारित फिल्म है।

एक इंटरव्यू में अनुपम ने शुभांगी के अभिनय पर खुलकर बात करते हुए बताया था कि वह काफी मेहनती कलाकार हैं और तन्वी के किरदार के लिए उन्होंने जबरदस्त मेहनत की थी।

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हर साल विश्व भर की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करता है। 'तन्वी द ग्रेट' में शुभांगी दत्ता ने डेब्यू किया है।

फिल्म की कहानी 21 वर्षीय तन्वी रैना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ऑटिज्म डिसऑर्डर से पीड़ित है। फिल्म में वह अपने दिवंगत पिता कैप्टन समर रैना के सपने को पूरा करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला लेती है। उनके पिता एक भारतीय सेना अधिकारी थे, जो सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराने का सपना देखते थे। तन्वी अपनी मां विद्या और दादा कर्नल प्रताप रैना के साथ रहती है और अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की ठान लेती है।

फिल्म में अनुपम खेर कर्नल प्रताप रैना की भूमिका में हैं। वहीं, इसमें शुभांगी दत्ता, अनुपम खेर के साथ अरविंद स्वामी, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, पल्लवी जोशी, करण टैकर, नासिर और जोआना अश्का जैसे एक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एएस