इंटरनेशनल डॉग डे : अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए की प्यार और करुणा दिखाने की अपील

Aug 26, 2025, 11:10 AM

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि इन मासूम जानवरों को हमारी देखभाल और प्यार की कितनी जरूरत होती है। इस दिन लोग अपने पेट डॉग्‍स के साथ समय बिताते हैं, उन्हें ट्रीट्स और गिफ्ट्स देते हैं। इस बीच अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भी अपने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने आवारा कुत्तों के प्रति समाज के बदलते रवैये पर चिंता जताई और लोगों से उनके लिए प्यार और करुणा दिखाने की अपील की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम वीडियो साझा किया। इस इमोशनल वीडियो में वे अपने पालतू डॉग के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक लंबे-चौड़े कैप्शन देते हुए लिखा, "हैप्पी इंटरनेशनल डॉग डे। भारत हमेशा से अपनी मोहब्बत और दया के लिए जाना जाता है। आवारा कुत्ते, जो हमारी गलियों और मोहल्लों के साथी रहे हैं, उनके साथ आजकल दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? उन्हें बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि हम इस धरती के अन्य जीवों के साथ इंसाफ और दया से पेश आते हैं?

उन्होंने समाज से अनुरोध किया कि इन बेजुबान जानवरों को उनके घर, यानी हमारी गलियों में बिना किसी तकलीफ के रहने दिया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले हमारे दादा-दादी और नाना-नानी आसपास के जानवरों को खाना देते थे, जो हमारी परंपरा और संस्कार का हिस्सा था। लेकिन अब इन जानवरों के साथ हिंसा और उन लोगों को परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही हैं जो इन्हें खाना देते हैं।

दिव्या ने कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे उस समय हम अपनी जड़ों की ओर लौटे थे, वैसे ही अब इन मासूम जानवरों के लिए प्यार और दया को फिर से अपनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सहनशील बनें और प्यार बांटें।

उन्होंने कहा, "मन बहुत उदास हो जाता है इन्हें इस हाल में देखकर। आइए, हम फिर से वही हिंदुस्तानी बनें, जो सबको साथ लेकर चलते हैं।" दिव्या ने नकारात्मक टिप्पणियों से बचने और सिर्फ प्यार फैलाने की गुजारिश की।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर (आश्रय स्थल) में भेजने का फैसला सुनाया है। इस फैसले पर सोशल मीडिया पर काफी बहस मच गई थी, जिसके बाद बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी और इसे अमानवीय भी बताया।

