'इतना स्टाइल कहां से लाती हो', ब्लैक लुक में अक्षरा सिंह को देख फैंस ने पूछे सवाल

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह काफी चर्चा में रहती हैं। चाहे उनका कोई गाना रिलीज हो या फिर सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर, फैंस की नजरें हमेशा उन पर टिकी रहती हैं। हाल ही में अक्षरा ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें उनका अंदाज थोड़ा अलग और काफी दमदार दिख रहा है।

अक्षरा सिंह की इस नई इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्हें एक बेहद स्टाइलिश अंदाज में देखा जा सकता है। उन्होंने ब्लैक कलर का फैशनेबल टॉप पहना हुआ है और ऊपर से ब्लैक कलर की ही जैकेट पहनी हुई है।

इसके साथ में वे प्रिंटेड शॉर्ट स्कर्ट और स्ट्राइप्ड स्टॉकिंग्स में नजर आईं। उनके हाथ में एक ग्लास है और चेहरा बेहद शांत है, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जगुआर'।

अक्षरा सिंह की इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और अपने-अपने अंदाज में प्यार जता रहे हैं। कोई उनके लुक को 'फायर' बता रहा है, तो कोई उन्हें 'क्वीन' कहकर बुला रहा है।

एक फैन ने लिखा, "जगुआर तो आप खुद हैं। आपकी चाल में भी शेरनी वाला स्वैग है।"

दूसरे फैन ने लिखा, "इतना स्टाइल कहां से लाती हो? हर फोटो में कमाल लगती हो।"

अन्य फैंस ने लिखा, "आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सबसे अलग बनाता है।"

बता दें कि इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैंस का धन्यवाद देते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वह साड़ी में मंदिर परिसर में खड़ी नजर आई थीं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, ''जन्मदिन सफल रहा महादेव के स्पर्श से... बहुत-बहुत आभार आप सबका, जिन्होंने अपना समय निकाल के मुझे याद किया और अपना प्यार दिया। आप नहीं तो मैं कुछ नहीं।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम