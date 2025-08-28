इतनी खूबसूरती लेकर पलटना लीगल है क्या? मलाइका अरोड़ा का ये पोज देखकर फैंस ने पूछा सवाल

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस, फैशन सेंस और ट्रैवल डायरी को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। चाहे रेड कार्पेट वाला अवतार हो या कोई ट्रेंडी आउटफिट फैंस का ध्यान खींच ही लेता है।

गुरुवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेलबर्न की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें से दो में उनके क्लोज अप शॉट हैं। वहीं एक फोटो में वह अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करती दिख रही हैं।

मलाइका अरोड़ा ने ब्लैक कलर का ओवरकोट कैरी किया है। उन्होंने एक हैंडबैग ले रखा है और बाल खुले हुए हैं, जो उनके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। वह कैमरे की तरफ मुड़कर 'पलट' वाला पोज देती दिख रही हैं।

दूसरी तस्वीर में वह अपने दोस्तों के साथ ठीक वैसा ही पोज देती नजर आ रही हैं, यानी सब एक साथ मुड़कर कैमरे की तरफ 'पलट' रहे हैं। इन फोटोज के साथ मलाइका ने कैप्शन में सिर्फ लिखा, 'पलट'। उनकी इन तस्वीरों पर फैंस बेहद मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "पलट... वरना प्यार हो जाएगा!"

बता दें कि यह शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का लोकप्रिय डायलॉग है। दूसरे फैन ने लिखा, "इतनी खूबसूरती लेकर पलटना लीगल है क्या?"

मलाइका के एक और फॉलोवर ने लिखा, "आपने पलट के देखा और हमारा दिन बन गया!" कुछ फैंस उनके फैशन सेंस की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं, "स्टाइलिश क्वीन, हमेशा की तरह कमाल लग रही हो!" वहीं कुछ लोगों ने उनकी फिटनेस की भी तारीफ की और लिखा, "इतनी उम्र में भी इतनी ग्लैमरस लगना आसान नहीं!"

मलाइका ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक में एमटीवी इंडिया के लिए वीजे के रूप में की थी। जब उन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाया तो उन्हें एक मजबूत पहचान एक्टिंग से ज्यादा आइटम नंबर्स से मिली। 2010 में रिलीज हुई फिल्म दबंग का "मुन्नी बदनाम हुई" काफी हिट रहा था। मलाइका ने 1998 में अभिनेता अरबाज खान से शादी की थी और 2017 में उनका तलाक हो गया था।

--आईएएनएस

पीके/वीसी