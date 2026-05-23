इटली और बॉलीवुड के संगीत का खूबसूरत मेल बना 'माशूका', प्रीतम बोले-महमूद की आवाज ने गाने को नई ऊंचाई दी

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'कॉकटेल 2' का नया गाना 'माशूका' इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस गाने में बॉलीवुड संगीत के साथ इटालियन संगीत का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यह गाना रिलीज होते ही लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

खास बात यह है कि इस गाने के जरिए पहली बार प्रीतम ने मशहूर इटालियन कलाकार महमूद के साथ काम किया है। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं।

'माशूका' एक रोमांटिक और डांस से भरपूर गाना है। इसमें प्यार, मस्ती और नई दोस्ती की झलक दिखाई गई है। गाने में ऐसा माहौल बनाया गया है, जो लोगों को छुट्टियों और रोमांस की याद दिलाता है। गाने में राघव चैतन्य ने अपनी आवाज दी है, जबकि महमूद ने इटालियन हिस्सों को लिखा, गाया और संगीत बनाने में भी मदद की है।

प्रीतम ने महमूद के साथ अपने काम करने के अनुभव को साझा करते हुए कहा, ''सही कलाकार के साथ काम करने से किसी भी गाने का पूरा एहसास बदल जाता है। 'माशूका' की शूटिंग इटली के सिसिली इलाके में हुई है और ऐसे में इस गाने में किसी इटालियन कलाकार की मौजूदगी जरूरी है। महमूद की आवाज की बनावट और उनका गाने का अंदाज इतना अलग और खूबसूरत है कि उसने इस गाने को एक नई पहचान दी।''

वहीं महमूद ने भी बॉलीवुड के साथ अपने इस अनुभव को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा, ''मेरा हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों और यहां का संगीत पसंदीदा रहा है। बॉलीवुड में संगीत, कहानी और भावनाएं एक साथ मिलकर एक अलग दुनिया बनाते हैं। प्रीतम के साथ काम करना मेरे लिए किसी सपने जैसा था, इसलिए यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब हो गया। मुझे यह बात बेहद पसंद आई कि दो अलग संस्कृतियां संगीत के जरिए एक साथ जुड़ रही हैं।''

गाने के वीडियो की बात करें तो इसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन बेहद स्टाइलिश और रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को मजेदार तरीके से पेश किया गया है।

फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

--आईएएनएस

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