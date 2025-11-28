मनोरंजन

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ की शादी को हुए 8 साल, अभिनेत्री ने यादगार पलों को किया याद

Nov 28, 2025, 05:04 PM
मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। इशिता दत्ता और वत्सल सेठ शुक्रवार को अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री ने पति संग बिताए पलों को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनकी शादी की और साथ की तस्वीरें शामिल हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट कर लिखा, "हैप्पी ऐनिवर्सरी, वैटी। आठ साल, दो बच्चे और आगे पूरी जिंदगी भर का प्यार हम… हमेशा और हमेशा के लिए।"

बता दें कि दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। इसमें उनके दोस्त और परिवार वाले शामिल थे। दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो 'बाजीगर' के सेट पर हुई थी। वहीं पर दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे।

इस पोस्ट पर फैंस और साथी कलाकारों ने जमकर प्यार लुटाया और कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री हेली शाह ने कमेंट करते हुए लिखा, "सबसे प्यारे कपल को शादी की सालगिरह मुबारक हो! बहुत-बहुत बधाई हो।"

इशिता और वत्सल की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात टीवी सीरियल 'रिश्तों का सौदागर- बाजीगर' के सेट पर हुई थी। उस समय दोनों सहकलाकार थे और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती हुई, फिर बाद में ये रिश्ता प्यार में बदल गया। काफी समय एक-दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने इस्कॉन मंदिर में शादी कर ली। उनकी शादी में करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। अब दोनों के दो बच्चे हैं।

बता दें कि इशिता बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की बहन हैं, जो 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' में अजय देवगन की बेटी के रोल में नजर आई थीं। फिल्म में इशिता की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था।

इशिता की हालिया रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' है। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा, इसमें आर माधवन, जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान जाफरी भी अहम भूमिका में थे। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

