Ishaan Khatter Homebound : जिन कलाकारों को देखकर मैंने सीखा, उनसे प्यार और हौसला मिलना खास एहसास : ईशान खट्टर

Ishaan Khatter’s Homebound earns praise ahead of September 26 release.
Sep 25, 2025, 08:19 AM
मुंबई: अभिनेता ईशान खट्टर की 'होमबाउंड' रिलीज होने को तैयार है। हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसे देखने के लिए कई स्टार्स ने शिरकत की और फिल्म देखने के बाद फिल्म की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं।

अभिनेता ईशान खट्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें स्क्रीनिंग हॉल से बाहर निकलते सितारे फिल्म की तारीफों के पुल बांधते दिखे, करण जौहर की मुस्कान से लेकर नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग की सराहना तक। वहीं, वीडियो में खुद ईशान कैमरे पर आते हैं।

अभिनेता ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "जिन कलाकारों को देखकर मैंने सीखा, जब उन्हीं से इतना प्यार और हौसला मिला, तो वो एहसास दुनिया का सबसे खास लगता है। 'होमबाउंड' 26 सितंबर से सिनेमाघरों में!"

फिल्म 'द होमबाउंड' का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ है। इस फिल्म में ईशान खट्टर के अलावा जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा भी मुख्य भूमिका में हैं। मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है।

इस फिल्म में हर्षिका परमार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं। यह फिल्म पहले ही कान्स 2025 में धूम मचा चुकी है, जहां इसे खूब वाहवाही मिली। वहीं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी चमक बरकरार रही। यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

फिल्म ने देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है और अब यह दर्शकों के सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

'होमबाउंड' की कहानी दो बचपन के दोस्त शोएब (ईशान) और चंदन (विशाल) की है, जो मुस्लिम और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस नौकरी के सपने में वे सामाजिक भेदभाव की दीवारों से टकराते हैं, लेकिन दोस्ती की मिसाल कायम रखते हैं। जान्हवी कपूर का किरदार इस जर्नी में भावनात्मक है।

ईशान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह नेटफ्लिक्स की हॉलीवुड वेब सीरीज 'द परफेक्ट कपल' में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने भूमि पेडनेकर के साथ नेटफ्लिक्स सीरीज 'द रॉयल्स' में भी काम किया है।

 

