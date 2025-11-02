Ishaan Khatter career : बाल कलाकार से 'द परफेक्ट कपल' तक, जानें फिल्मी सफर

मुंबई: जाने-माने अभिनेता ईशान खट्टर ने भले ही चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, लेकिन वे डांस के मास्टर हैं और फिटनेस आइकॉन भी हैं। उनकी बॉडी और स्टाइल की तारीफ हर तरफ होती है।

ईशान ने अभिनय की शुरुआत महज 10 साल की उम्र से कर दी थी। उन्होंने साल 2005 में फिल्म 'वाह! लाइफ हो तो ऐसी!' में बतौर बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। अभिनेता का जन्म 1 नवंबर 1995 को अभिनेत्री नीलिमा अजीम और अभिनेता राजेश खट्टर के घर में हुआ था।

नीलिमा ईशान के साथ शाहिद कपूर की भी मां हैं। नीलिमा ने साल 1990 में पंकज कपूर के साथ शादी की थी, जिनसे शाहिद कपूर हुए थे, लेकिन ये शादी महज 11 साल ही चल पाई और इसके बाद दोनों ने 1984 में एक-दूसरे को तलाक दे दिया था।

जहां पंकज ने 1988 में सुप्रिया पाठक से शादी की, तो वहीं नीलिमा ने अभिनेता राजेश खट्टर से। ईशान खट्टर ने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से की है।

बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हां, ईशान ने 'धड़क' से पहले 2016 में 'उड़ता पंजाब' फिल्म में अभिषेक चौबे के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। इसके बाद उन्होंने 2017 में 'बियॉन्ड द क्लाउड्स' से हीरो बनकर डेब्यू किया। फिर, वे जान्हवी कपूर के साथ 'धड़क' फिल्म में नजर आए थे।

इसके बाद अभिनेता 'अ सूटेबल बॉय' में नजर आए थे, जिसका निर्देशन मीरा नायर ने किया था। इसके बाद वह अनन्या पांडे के साथ 'खाली पीली' में नजर आए। फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया था। इसके बाद वे कटरीना कैफ और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ कॉमेडी हॉरर 'फोन भूत' में भी नजर आए थे।

अभिनेता ने बॉलीवुड के साथ अमेरिका में भी अभिनय का परचम लहराया है। उन्होंने साल 2024 में नेटफ्लिक्स सीरीज 'द परफेक्ट कपल' में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ निकोल किडमैन थीं। इस रोल में उनके अभिनय ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को प्रभावित किया।

इसके साथ ही साल 2025 की फिल्म 'होमबाउंड' का प्रीमियर कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ। कान्स में फिल्म के चयन ने ईशान के करियर को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और उन्हें एक विश्व स्तर के कलाकार के रूप में आगे बढ़ाया।