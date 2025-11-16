Isha Koppikar : शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर ईशा कोप्पिकर बोलीं, 'दिल भरा-भरा और मन हल्का हो गया'

मुंबई: शिरडी का साईं बाबा मंदिर हमेशा से ही आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। आम लोगों से लेकर कई बॉलीवुड सितारे भी साईं बाबा के दर्शन करने आते रहे हैं। रविवार को बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने इंस्टाग्राम पर शिरडी यात्रा की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह साईं बाबा के दर्शन करती नजर आ रही हैं।

ईशा कोप्पिकर की इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस को साईं बाबा मंदिर के अंदर और बाहर भक्ति में लीन देखा जा सकता है। तस्वीरों में वह हाथ जोड़कर बाबा के सामने प्रार्थना करती दिख रही हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ईशा ने लिखा, ''शिरडी गई… दिल भरा-भरा, मन हल्का, और माहौल पहले से ज्यादा खुशनुमा हो गया।''

शिरडी साईं बाबा मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि यहां आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं और कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता।

ईशा कोप्पिकर के अलावा बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे भी शिरडी साईं बाबा के भक्त रहे हैं। प्रीति जिंटा, आफताब शिवदसानी और शिल्पा शेट्टी जैसी सितारों ने भी बाबा के दर्शन किए हैं। शिल्पा शेट्टी लंबे समय से साईं भक्त रही हैं और उन्होंने 2018 में बाबा को सोने का मुकुट भी अर्पित किया था, जो लगभग 26 लाख रुपए की कीमत का था और 800 ग्राम सोने से बना था।

रानी मुखर्जी भी अपनी फिल्म 'मर्दानी 2' की रिलीज से पहले 2019 में शिरडी गई थीं और उनकी साईं बाबा के प्रति आस्था में लीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।

इसके अलावा, कमीडियन कपिल शर्मा 2017 में अपनी फिल्म 'फिरंगी' की रिलीज से पहले बाबा के दर्शन करने शिरडी गए थे। सोनू सूद भी साईं बाबा के भक्त हैं और 2019 में उन्होंने शिरडी जाकर बाबा से आशीर्वाद लिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर साईं बाबा को अपनी ताकत और जीवन की रोशनी बताया था।

--आईएएनएस