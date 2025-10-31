मनोरंजन

Isha Koppikar Tribute: राष्ट्रीय एकता दिवस पर ईशा कोप्पिकर ने सरदार वल्लभभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि, कहा- उनकी दूरदर्शिता ने हमें एक बनाया

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने कहा, सरदार पटेल की दूरदर्शिता ने भारत को एक सूत्र में बांधा
Oct 31, 2025, 02:19 PM
मुंबई: आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर भारत के महान नेता सरदार वल्लभभाई पटेल को याद कर रहे हैं। उनकी 150वीं जयंती के मौके पर अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने इंस्टाग्राम पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी।

ईशा ने सरदार वल्लभभाई पटेल को एक दूरदर्शी नेता बताया। साथ ही एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने भावुक संदेश दिया कि आज भी एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनके पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, ''भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि, वह व्यक्ति जिनकी दूरदर्शिता ने हमें एक बनाया।''

इसके साथ उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए 'राष्ट्रीय एकता दिवस', 'सरदार पटेल जयंती', 'आयरन मैन ऑफ इंडिया', 'एक भारत' और 'राष्ट्रीय एकता दिवस' लिखा।

वीडियो में ईशा कहती दिख रही है कि भारत एक अद्वितीय देश है। यहां अलग-अलग भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपराएं हैं। हम सब भले ही अलग हों, लेकिन जब हम एक साथ आते हैं, तो यही हमारी शक्ति बन जाती है।

अभिनेत्री ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से देश को जोड़कर दिखाया। एक देश तभी मजबूत हो सकता है जब हर नागरिक की सोच और काम में एकता झलकती हो। इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उन महान लोगों के सपनों, विचारों और मेहनत की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया।''

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करना और उनके जीवन से प्रेरणा लेना है। यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि विविधताओं के बावजूद एकता बनाए रखना ही किसी राष्ट्र की असली ताकत है।

