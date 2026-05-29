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'इंस्पेक्टर अविनाश' को असली अविनाश मिश्रा से मिला प्यार, रणदीप हुड्डा बोले- 'मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 05:49 AM

मुंबई, 28 मई (आईएएनएस)। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों क्राइम और पुलिस अधिकारियों की सच्ची कहानियों पर बनी सीरीज दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं। इन्हीं में से एक है अभिनेता रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश', जिसने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। यह कहानी असली पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा की जिंदगी से प्रेरित है, जिसका किरदार रणदीप हुड्डा ने निभाया है। अब इस सीरीज को लेकर एक ऐसा पल सामने आया है, जिसने अभिनेता को भावुक कर दिया।

दरअसल, रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खास तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में वह असली इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के साथ नजर आ रहे है। दोनों एक-दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। एक तस्वीर में रणदीप और अविनाश मिश्रा साथ खड़े होकर कैमरे की ओर देख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों बातचीत करते और हंसते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया।

तस्वीरों के साथ रणदीप हुड्डा ने कैप्शन में लिखा, ''जब असली इंस्पेक्टर अविनाश खुद को पर्दे पर देखकर खुश और गर्व महसूस करते हैं, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। 'इंस्पेक्टर अविनाश' को मिल रहे प्यार के लिए मैं बेहद खुश हूं। पूरी टीम और कलाकारों को इसके लिए बधाई।''

इस बीच 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' के निर्देशक नीरज पाठक ने भी रणदीप हुड्डा की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया, ''रणदीप के साथ काम करना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा। वह अपने काम को लेकर इतने समर्पित रहते हैं कि अब दूसरे कलाकारों के साथ काम करते समय मुझे रणदीप जैसी मेहनत और लगन की कमी महसूस होती है।''

'इंस्पेक्टर अविनाश' में रणदीप हुड्डा के अलावा कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। उर्वशी रौतेला ने पूनम का किरदार निभाया है। वहीं अमित सियाल, शालिन भनोट, फ्रेडी दारूवाला और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकारों ने भी अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा है।

'इंस्पेक्टर अविनाश 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह सीरीज 15 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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