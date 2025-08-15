इस वीकेंड ओटीटी से लेकर बड़े पर्दे तक होगा मनोरंजन का खजाना, देखें ये फिल्में और वेब सीरीज 

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को लंबा वीकेंड मिल रहा है। इस वीकेंड पर मनोरंजन के लिए कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। इनका लुत्फ लोग बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक उठा सकते हैं। इनमें रोमांच, एक्शन और देशभक्ति से भरी कहानियां देखने को मिलेंगी।

'कोर्ट कचहरी'- यह पांच एपिसोड वाली लीगल कॉमेडी-ड्रामा है, जिसमें परम की कहानी है। परम पर अपने पिता की वकालत की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव है, पर वह विदेश जाने का सपना देख रहा होता है। इस सीरीज में पवन मल्होत्रा और आशीष वर्मा जैसे स्टार्स हैं। यह सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है।

'सेना- गार्जियंस ऑफ द नेशन'- यह एक मिलिट्री एक्शन ड्रामा है, जिसमें विक्रम सिंह चौहान, यशपाल शर्मा, शर्ली सेतिया और आनंदेश्वर द्विवेदी मुख्य भूमिका में हैं। इस सीरीज में कैप्टन कार्तिक शर्मा की कहानी है, जो उनके पिता के साथ मुश्किल रिश्ते से लेकर देश सेवा करने तक के उनके सफर को दिखाती है। इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर आप देख सकते हैं।

'वॉर 2'- वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वार-2 बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म धमाकेदार एक्शन, देशभक्ति और रोमांच से भरी है। इसे अयान मुखर्जी ने बनाया है। फिल्म में जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

'सारे जहां से अच्छा'- सारे जहां से अच्छा एक छह एपिसोड वाली थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज को सुमित पुरोहित ने डायरेक्ट किया है। यह शो खास तौर पर देशभक्ति से भरा है। इसमें प्रतीक गांधी, तिलोत्तमा शोम, सनी हिंदुजा, अनूप सोनी, रजत कपूर और बाकी कलाकार अहम किरदार निभा रहे हैं। यह सीरीज 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के लॉन्ग वीकेंड पर ये दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी।

'कुली'- थलाइवा रजनीकांत की फिल्म 'कुली' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मशहूर साउथ इंडियन फिल्ममेकर लोकेश कनगराज ने बनाया है। फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, रजनीकांत, आमिर खान और श्रुति हासन मुख्य भूमिका में हैं। कुली 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और यह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों का खूब मनोरंजन करेगी। इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

