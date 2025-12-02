इस तरह शूट हुआ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टाइटल ट्रैक, रेमो ने पोस्ट किया बीटीएस वीडियो

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के रोमांस और मस्ती भरे अंदाज को पर्दे पर देखने के लिए दर्शक हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी कड़ी में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी फिर से एक बार बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। दोनों ने पहले भी 'पति पत्नी और वो' में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता था, और अब उनकी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' इसी जादू को फिर से दोहराने वाली है।

फिल्म की शूटिंग और म्यूजिक वीडियोज की झलक पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल है।

कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर रेमो डीसूजा ने सोमवार को फिल्म के टाइटल ट्रैक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के सेट का बीटीएस वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।

वीडियो में कार्तिक आर्यन शैंपेन के टावर को मजेदार अंदाज में गिराते हुए नजर आए। इसके अलावा, गाने को किस तरह शूट किया गया... इसकी भी बेहद खूबसूरत झलक वीडियो में शामिल की गई।

वीडियो के साथ रेमो ने इंस्टाग्राम पर केवल गाने के हैशटैग और कलाकारों के इंस्टाग्राम हैंडल टैग किए, जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के अलावा फिल्म की पूरी टीम है।

पहले यह फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। यह तारीख क्रिसमस के मौके पर फिल्म देखने के लिए दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और नमः पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है और इसे समीर विद्वांस डायरेक्ट कर रहे हैं।

इससे पहले कार्तिक ने समीर विद्वांस के साथ फिल्म 'सत्याप्रेम की कथा' में काम किया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी नजर आईं थीं।

वहीं, रेमो डीसूजा की बात करें, तो वह अपनी अगली फिल्म 'डोंगरी' को लेकर चर्चाओं में है। इस फिल्म को वह डायरेक्ट करेंगे। वहीं, इसका स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स मिलाप मिलन जावेरी लिख रहे हैं। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू होगी और इसे 9 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम