इस शो ने मुझे अपनी कला पर विश्वास करना सिखाया, 'आई-पॉपस्टार' विजेता रोहित राउत

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में संगीत के क्षेत्र में स्वतंत्र कलाकारों का स्थान दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इसी दिशा में एक नया प्लेटफॉर्म 'आई-पॉपस्टार' ने युवा और प्रतिभाशाली कलाकारों को देशभर में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। छह हफ्तों तक चले इस रियलिटी शो ने दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया, बल्कि कलाकारों की असली कहानी और भावनाओं का प्रदर्शन भी किया।
इस रियलिटी शो को रोहित राउत ने जीता और पहले 'आई-पॉपस्टार' बने। इस जीत के साथ उन्हें सात लाख रुपए का नकद इनाम भी मिला। रोहित की मेहनत, उत्साह और मंच पर आत्मविश्वास ने उन्हें दर्शकों और जजों दोनों का पसंदीदा बना दिया। इस जीत ने उनके करियर में नई ऊंचाइयां दीं।
रनर-अप रहे ऋषभ पंचाल ने तीन लाख रुपए का इनाम जीता और पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। दर्शकों ने उनकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना की।
शो के जज रैपर किंग ने कहा, "'आई-पॉपस्टार' ने दिखा दिया कि भारत का पॉप संगीत भविष्य में किस तरह का होगा- मजबूत, निडर और ईमानदार।"
उन्होंने कहा, ''युवा कलाकारों का स्टेज परफॉर्मेंस यह याद दिलाता है कि स्वतंत्र संगीत का महत्व कितना बड़ा है। हर कलाकार ने अपने अंदाज में कुछ नया और असली पेश किया और यही चीज इस शो को खास बनाती है।''
रोहित राउत ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "जब मैं शो में आया था, तब मुझे अपने आप को एक कलाकार के रूप में साबित करने की कोशिश करनी थी। लेकिन, अब जब मैं विजेता बन गया हूं, तो मुझे अपनी कला पर पूरा विश्वास हो गया है। मैं अपने मेंटर और सिंगर परमिश वर्मा का खासतौर से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना यह जीत संभव नहीं थी।"
रोहित ने अपने फैंस और दर्शकों का भी आभार जताया। उन्होंने यह जीत पूरे देश के क्षेत्रीय कलाकारों को समर्पित की, जो अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही, रोहित ने अमेजन एमएक्स प्लेयर का धन्यवाद भी किया, जिसने स्वतंत्र कलाकारों को बड़े स्तर पर मंच और अवसर प्रदान किए।
